Viele Menschen leiden unter Übergewicht, weiß der Hypnosetherapeut und Heilpraktiker für Psychotherapie Dr. phil. Elmar Basse von der Praxis für Hypnose Hamburg (http://www.hypnose-hamburg.biz). Werden sie jedoch darauf angesprochen, warum sie denn ihr Essverhalten nicht grundlegend ändern, wenn sie doch abnehmen wollen, wenn sie doch schon mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben, wenn sie unter ihrem Mangel an Attraktivität leiden und unter anderem mehr - dann, so sagt der Hypnosetherapeut Dr. phil. Elmar Basse, ist von ihnen oft zu hören, sie würden nun einmal gerne essen und sie bräuchten es nun mal. Dabei verweisen sie typischerweise auch gar nicht, oder nur sehr selten, darauf, dass sie in irgendeiner Form abhängig seien. Dies ist am ehesten noch, so der Hypnosetherapeut Dr. phil. Elmar Basse, von denjenigen zu hören, deren Essproblem vorwiegend im Verzehr von Süßigkeiten besteht. Diese haben auch tatsächlich einen hohen Suchtfaktor, wie die Forschung hinreichend oft diskutiert hat. Der übermäßige Verzehr von Lebensmitteln als solcher jedoch wird von den meisten Betroffenen nicht als Abhängigkeit empfunden und beschrieben, auch nicht einmal so sehr als schlechte Angewohnheit, sondern in der Mehrzahl der Fälle mit dem vorrangigen Esswunsch begründet. Das aber bedeutet dann, so der Hypnosetherapeut Dr. phil. Elmar Basse, dass diese Betroffenen das sogenannte Problemverhalten nur insofern als problematisch ansehen, als sie seine negativen Folgen nicht wollen. Zu dem Zu-viel-Essen als solchem sagen sie hingegen oftmals durchaus nicht Nein. Wenn es keine negativen Folgen gäbe, würden sie sogar oftmals gern so weiteressen wie bisher, also viel mehr zu sich nehmen, als der Körper objektiv braucht.

Das innere Problem des übergewichtigen Mensch ist, so der Hypnosetherapeut Dr. phil. Elmar Basse, seine überwertige, ihn beherrschende Eingenommenheit vom Essen, die so stark ist, dass er sogar glaubt, er sei deshalb übergewichtig, weil er eben gern essen würde, und dabei vor sich und anderen verleugnet, dass gerade dieses übermäßige Essen ihm ja keineswegs nur einen Lustgewinn beschert, sondern auch einen hohen Leidensdruck. Er muss ja den ganzen Tag mit seinem übergewichtigen Körper herumlaufen, der ihm die Folgen seines falschen Essverhaltens präsentiert und ihm zudem eine Reihe von Leiden zufügt. Selbst der Verzehr von Lebensmitteln, von dem der übergewichtige Mensch so gern behauptet, dass er ihm einen Lustgewinn bereite, zieht ja unmittelbar, so der Hypnosetherapeut Dr. phil. Elmar Basse, sein Gegenteil mit sich, nämlich den Leidensdruck. Spätestens wenn die Mahlzeit beendet ist, meldet sich nämlich das schlechte Gewissen, und die Selbstkritik, nicht selten auch die Selbstverurteilung, setzt ein.

Diesem zugrundeliegenden Essensdrang, diesem Beherrschtsein von dem Thema des Essens, gilt es mit Hypnose beizukommen. In seiner Praxis für Hypnose Hamburg arbeitet Dr. phil. Elmar Basse schon seit vielen Jahren mit übergewichtigen Menschen, viele haben schon mittels Hypnose abgenommen.



Kontakt

Dr. phil. Elmar Basse - Hypnose Hamburg | Heilpraktiker für Psychotherapie

Elmar Basse

Glockengießerwall 17

20095 Hamburg

040-33313361

elmar.basse@t-online.de

http://www.elmarbasse.de