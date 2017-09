Überflüssige Pfunde können im wahrsten Sinne des Wortes belastend wirken, sagt der Hypnosetherapeut und Heilpraktiker für Psychotherapie Dr. phil. Elmar Basse von der Praxis für Hypnose Hamburg (http://www.hypnose-hamburg.biz). Sie erinnern den Betroffenen ständig daran, dass etwas in ihm im Argen liegt. Er sieht, dass er etwas ändern müsste, er weiß es auch, aber zugleich kann es sehr schwerfallen, die nötigen Konsequenzen zu ziehen, weiß der Hypnosetherapeut Elmar Basse. Dass es so schwerfällt, etwas zu ändern, liegt nicht zuletzt am Gewöhnungseffekt. Wir werden nicht über Nacht dicker, das Übergewicht kommt nicht wie ein plötzlicher Schmerz, der dringend der Behandlung bedarf. Meistens ist es eher so, dass man, über die Jahre verteilt, mehr oder weniger zulegt am Körpergewicht. Nicht wenige Menschen, so weiß der Hypnosetherapeut Dr. phil. Elmar Basse, sind schon seit so vielen Jahren übergewichtig, dass sie sich kaum erinnern können, dass es einmal anders war. Viele waren tatsächlich schon als Kinder übergewichtig, sie kennen es gar nicht anders vom eigenen Körper. Wiederum andere nehmen in wechselnden Phasen mal ab und mal zu, aber für jede Abnehmphase muss erst wieder motivationaler Aufwand geleistet werden, und im Laufe der Jahre, unter dem Druck der frustrierenden Erfahrungen, kann die Motivationskraft auch zu schwinden beginnen.

Infolge des Gewohnheitseffekts macht sich der Leidensdruck oft auch nicht so bemerkbar. Natürlich kst kaum ein Mensch gern übergewichtig, sagt der Hypnosetherapeut Dr. phil. Elmar Basse. Das muss nicht bedeuten, dass man sich mit einem überdurchschnittlich hohen Gewicht nicht wohlfühlen kann. Doch im Wort Übergewicht steckt schon die Bedeutung, dass der betreffende Mensch mehr wiegt, als aus gesundheitlichen Gründen gut für ihn ist. Doch mit den Einschränkungen, die das (nicht zu überdimensionierte) Übergewicht mit sich bringt, kann man oft mehr oder weniger gut leben lernen, wenn man genügend Eingewöhnungszeit hat, sagt der Hypnosetherapeut Dr. phil. Elmar Basse. Man kennt es dann irgendwie nicht anders. Dass man sich als schlanker Mensch besser fühlen könnte, bleibt dann eine abstrakte Überlegung, die keine wirkliche Verbindung mit der gelebten Realität eingeht. In dem Konflikt zwischen der Aufrechterhaltung des Status quo und einer nicht selten anstrengenden Gewichtsreduktion, gewinnt dann oft die Erstere. Oder es werden zwar Abnehmbemühungen gemacht, sagt der Hypnosetherapeut Dr. phil. Elmar Basse, die aber schnell zu versanden drohen, wenn der gewünschte Effekt nicht sehr zeitnah eintritt, sondern sogar mit weiter fortschreitender Dauer der Abnehmbemühungen sich immer mehr die Wahrnehmung durchsetzt, dass man sich zwar schon länger etwas versagt, was für den persönlichen Lebensgenuss bisher nicht unerheblich war, der Erfolg aber nicht selten sehr überschaubar und immer gefährdet bleibt, weil die Rückfallgefahr in alte Verhaltensmuster droht, zugleich aber ein erheblicher persönlicher Leidensdruck durch die Ernährungsumstellung entstehen kann. Hypnose, wie sie Dr. phil. Elmar Basse in seiner Praxis für Hypnose Hamburg seit vielen Jahren anwendet, kann hier einen Ausweg anbieten.



