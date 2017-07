Auf der Internetpräsenz der W. Fenkner GmbH wird eine Bildergalerie, mit Referenzobjekten (http://www.naturstein-fenkner.com/bildergalerie/) des renommierten Baubetriebs, bereitgestellt. In der Galerie finden sich Fotos von unterschiedlichen Gebäuden und Räumlichkeiten, die von den Fachkräften des Unternehmens renoviert, saniert, modernisiert oder auch neu erstellt worden sind.



Die Bilder vermitteln einen ersten Eindruck davon, welch hochwertige und exklusive Projekte der Fachbetrieb realisiert - angefangen bei edlen Designerbadezimmern, über eindrucksvolle Marmoreingangsportale, bis hin zu robusten und zugleich ästhetischen Natursteinfassaden. Bei den Arbeiten favorisieren die Experten den Einsatz von italienischem Marmor und weiteren hochwertigen Natursteinen. Dementsprechend werden bei den verschiedenen Projekten auch ansonsten ausschließlich exquisite Baumaterialien, Sanitärkeramiken und dergleichen verwendet. Moderne LED-Technik wird ebenfalls immer häufiger eingesetzt.



Aufgrund des hohen Standards der offerierten Produkte und Services, gehören zu den Auftraggebern der W. Fenkner GmbH (http://www.naturstein-fenkner.com/referenzen/) in erster Linie finanzstarke Konzerne sowie international tätige Hotelketten und dergleichen. So haben die Fachkräfte des Betriebs in der Vergangenheit bereits eine Vielzahl an Designerbädern modernisiert und unzählige Quadratmeter Natursteinplatten an Fassaden verlegt. Des Weiteren wurden auch exklusive Marmor-Eingangsportale für unterschiedlichste Gebäude errichtet.

Bei Interesse an den offerierten Leistungen stehen die freundlichen Mitarbeiter von Fenkner gerne für ein Beratungsgespräch zur Verfügung.



