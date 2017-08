Düsseldorf, August 2017. Sechs Jahrzehnte nach seiner Erfindung ist der Bucket von KFC viel mehr als ein Behälter für knusprig panierte Hähnchenteile oder saftige Filet Bites. Einst als Erleichterung für Hausfrauen entwickelt, hat der "Eimer" heute Kultstatus und ist DER Klassiker im KFC Sortiment. Zu seinem runden Geburtstag feiert der Bucket seinen großen Auftritt im TV. Und er ist als besonderer Birthday Bucket bis zum 18. September in allen teilnehmenden Restaurants erhältlich.



60 Jahre unvergessliche Momente, 60 Jahre Bucket: Im Laufe der Zeit hat die Ikone von KFC viele Menschen bei einem gemeinsamen Essen zusammengebracht. Diesen Gedanken greift der Jubiläums-Spot von KFC Deutschland auf und zeigt eine Reihe emotionaler Situationen, die Menschen mit ihren Buckets erlebt haben - von den 50ern bis heute. Der Spot zelebriert nicht nur diese Momente, er bewirbt auch den speziellen Birthday Bucket. Ihn können die Gäste von KFC bis zum 18. September kaufen. Zu sehen ist der 21-Sekünder bis Ende August auf allen reichweitenstarken deutschen Sendern.



"KFC Gründer Harland Sanders hat den Bucket einst für Hausfrauen entwickelt: Sie sollten mindestens einmal pro Woche nicht selbst kochen müssen, ihrer Familie aber trotzdem eine ordentliche Mahlzeit servieren können", erklärt Marco Schepers, General Manager KFC Deutschland. "Nach 60 Jahren ist der Bucket viel mehr als "Convenience Food´. Er ist ein Kultobjekt, das synonym für KFC steht und nicht nur Familien, sondern auch Freunde zusammenbringt, um unvergleichlich leckeres Hähnchen zu genießen."



"Im Laufe der Zeit haben wir den Bucket in immer wieder neuem Gewand gezeigt, zum Beispiel als Charity Bucket oder in einer Sonderedition mit Fotos unserer Facebook-Fans", sagt Dr. Thorsk Westphal, Chief Marketing Officer bei KFC. "Doch zu seinem runden Geburtstag war es uns wichtig, ihn noch einmal im speziellen Retro-Design zu präsentieren, das an den ersten Bucket von 1957 angelehnt ist. In dem Geburtstags-Spot zeigen wir zudem, dass der Bucket bei all den Veränderungen, die er und wir über die Jahre miterlebt haben, eine Konstante war. Er ist ein Produkt, das Menschen gemeinsame, unvergessliche Momente beschert."



Der KFC Birthday Bucket

Um KFC Gästen noch mehr gemeinsame "Moments" zu bescheren und als besonderes Geschenk für alle treuen Fans des Buckets, gibt es bis zum 18. September in allen teilnehmenden KFC Restaurants den Birthday Bucket für nur 9,99 Euro. Er bietet einen Mix aus einer Kombination von Fingerfood-Produkten und enthält sechs Hot Wings®, vier Filet Bites sowie vier Crispys. Dazu erhalten Gäste zwei Portionen Pommes frites.





Der Mutterkonzern Yum! Brands, Inc.

Yum! Brands, Inc., mit Sitz in Louisville, Kentucky, betreibt über 43.500 Restaurants in mehr als 135 Ländern und Hoheitsgebieten. Das Unternehmen zählt zu den Aon Hewitt Top Companies for Leaders® in Nordamerika. Die Restaurantmarken von Yum! - KFC, Pizza Hut und Taco Bell - sind die weltweit führenden Anbieter für Hähnchen, Pizza und mexikanische Gerichte. Weltweit eröffnet Yum! im Durchschnitt mehr als sechs neue Restaurants pro Tag und ist damit führend im Bereich der Systemgastronomie.



KFC als globale Marke

KFC, eine Tochtergesellschaft von Yum! Brands, Inc. (NYSE: YUM), ist eine global agierende Systemgastronomie-Marke mit einer reichen, jahrzehntelangen Erfolgs- und Innovationsgeschichte. Ihren Anfang nahm sie mit dem Koch Colonel Harland Sanders, der vor über 75 Jahren ein "finger lickin´good" Rezept kreierte - eine Liste mit geheimen Kräutern und Gewürzen, die in die Rückseite seiner Küchentür eingeritzt war. Noch heute folgt KFC seinem Erfolgsrezept: In mehr als 20.000 Restaurants in über 125 Ländern und Hoheitsgebieten bereiten ausgebildete KFC Köche unser Hähnchenfleisch frisch von Hand zu.



KFC in Deutschland

KFC ist seit 1968 in Deutschland vertreten und weiter auf Expansionskurs. Seit 2010 konnte die Anzahl der Restaurants in Deutschland auf fast 150 Filialen verdoppelt werden.



Im Jahr 2016 erwirtschaftete das Unternehmen in Deutschland einen Nettoumsatz von 222,6 Millionen Euro (+10%). Im Jahr 2016 wurden bundesweit 16 neue Restaurants eröffnet.



Inzwischen werden 100 Prozent der deutschen KFC Restaurants von Franchisepartnern geführt, die ein wichtiger Bestandteil der Wachstumsstrategie von KFC sind: Mit ihnen soll die Anzahl der Restaurants in den nächsten Jahren auf 300 verdoppelt werden. Dabei soll die Expansion flächendeckend erfolgen und zentral gelegene Innenstadtrestaurants, Food Court-Zonen in großen Shoppingcentern, Restaurants mit Drive-Thrus in Gebieten mit hoher Verkehrsfrequenz und starker Einzelhandelskonzentration sowie Bahnhöfe und Flughäfen umfassen.



Weitere Informationen unter www.kfc.de (http://www.kfc.de) und www.kfc.de/presse (http://www.kfc.de/presse)



