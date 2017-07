Skateboarder und Fans der rollenden Bretter haben sich den 24. Juli 2020 bereits rot im Kalender angestrichen: 2020 wird Skateboarding in Tokio erstmals zu einer olympischen Disziplin. Mit viel Fleiß und Schweiß läuft die Vorbereitung - aber nicht nur für Profis ist egal welche Sportart vor allem im Sommer eine schweißtreibende Aktion. Das muss mit BREEZE, dem innovativen Spray von Leder- und Textilpflegeexperten Collonil, aber ab sofort niemand mehr riechen: Das neue Produkt sorgt dank innovativer Technologie für einen angenehmen Frische-Kick und guten Geruch in nur 30 Sekunden. Sogar extrem starke Gerüche wie Schweiß oder Rauch beseitigt BREEZE ohne Probleme.



Die Anwendung von Collonil BREEZE ist so simple wie effektiv: Das Spray kann direkt - auch kopfüber - auf Caps, Shirt, Schuhe oder in eine muffig riechende Sporttasche gesprüht werden. Schon nach kürzester Zeit hat der Wirkstoff alle unangenehmen Gerüche neutralisiert. Dank praktischer Pocket-Größe passt Collonil BREEZE in jede Tasche und ist daher auch ideal für unterwegs.



Collonil BREEZE ist ab sofort für 7,95 Euro im Handel erhältlich.



