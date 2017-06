HERBALIFE, das globale Nahrungsmittelunternehmen, kündigte heute zwei neue Varianten seines Formula 2 Vitamin & Mineral Komplex an. Die neuen Produkte wurden von führenden Pionieren, Wissenschaftlern und Ernährungsexperten von HERBALIFE entwickelt und sind den individuellen Bedürfnissen von Männern und Frauen angepasst.



Da Frauen und Männer aufgrund der Unterschiede ihrer Körpergröße, ihres Stoffwechsels und ihrer Physiologie1 Vitamine und Mineralstoffe in unterschiedlichen Mengen benötigen, wird die von HERBALIFE bereitgestellte Ernährungslösung in zwei unterschiedlichen, speziell angepassten Rezepturen mit 24 wichtigen Mikronährstoffen geliefert: Für Männer liegt der Schwerpunkt darauf, den täglichen Bedarf in wesentlichen Bereichen wie des Immunsystems, der Muskelfunktion und der geistigen Leistungsfähigkeit abzudecken, während die auf Frauen angepasste Lösung Bereiche wie die hormonelle Aktivität, Knochengesundheit und Gesundheit von Haut, Haaren und Nägeln anspricht.



"Wir sind stolz darauf, mit unserem neu entwickelten Formula 2-Sortiment unseren Kunden das bieten zu können, was diese brauchen, um sich täglich optimal zu ernähren", sagt Edi Hienrich, Senior Vice President und Managing Director EMEA von HERBALIFE.



Doch nicht nur die geschlechtsspezifischen Unterschiede waren die entscheidenden Kriterien für HERBALIFE, den neuen Vitamin & Mineral Komplex zu entwickeln. Jüngsten akademische Veröffentlichungen zufolge besteht anerkanntermaßen ein generelles Problem bei der täglichen Zufuhr von wichtigen Mikronährstoffen. Beispielsweise nehmen bis zu 36 % der männlichen Europäer nur unzureichende Mengen von Vitamin A auf, und bis zu 78 % der weiblichen Bevölkerung in Europa ist nicht ausreichend mit Eisen versorgt.



Vor diesem Hintergrund hat HERBALIFE die Produkte angepasst: Sie enthalten jetzt spezifisch für Männer eine höhere Dosierung an Vitamin A, während für Frauen größere Anteile von Eisen geliefert werden. Formula 2 beinhaltet darüber hinaus Mikronährstoffe, die der menschliche Körper nicht selbst bzw. nicht in ausreichendem Maße produzieren kann. Eine Ergänzung der Ernährung mit essenziellen Vitaminen und Mineralstoffen ist genau dann besonders wichtig, wenn Nährstoffbedürfnisse nicht über die Ernährung abgedeckt werden.



Die in einer Tagesdosis Formula 2 gelieferten Mengen basieren sowohl auf der etablierten Forschung wie auch auf neuesten Studien. Dies bedeutet, dass die Werte sich teils den von internationalen und nationalen Behörden empfohlenen Werten annähern, teils aber auch Studienergebnisse widerspiegeln, nach denen durch eine höhere Dosierung sich zusätzliche gesundheitliche Vorteile ergeben können. Formula 2 Vitamin & Mineral Komplex entspricht außerdem 69 individuellen EU-Zulassungen, d.h. es enthält Nährstoffe, die die Verbraucher auf 69 verschiedene Arten unterstützen.

Der neue Formula 2 Vitamin & Mineral Komplex wurde zur Verwendung in Verbindung mit HERBALIFE Formula 1-Shakes entwickelt. Das vollständige, optimale Paket für die täglich optimale Ernährung der Verbraucher umfasst gemäß der Empfehlung von Herbalife:



- Eine Formula 2-Tablette täglich, wenn Sie zwei Formula 1-Shakes pro Tag zu sich nehmen



- Zwei Formula 2-Tabletten täglich, wenn Sie einen Formula 1-Shake pro Tag zu sich nehmen



Weitere Informationen unter: herbalife.de



