München, 15. Mai 2017****Die SELECTEAM Deutschland GmbH (http://www.selecteam.de/) ist als eine von nur sechs Personalberatungen für den "Headhunter Of The Year 2017" - Award in der Kategorie "Executive Search - Large Players" nominiert worden. Mit dem "Headhunter Of The Year" zeichnet der in Europa und den USA führende Recruitment-Marketplace EXPERTEER jedes Jahr die besten Personalberatungen Deutschlands für herausragende Leistungen in den Kategorien Executive Search, Best Newcomer, Candidate Experience und Client Experience aus. Bereits im vergangenen Jahr zählte SELECTEAM zu den sechs besten Personalberatungen für den "Headhunter Of The Year 2016" - Award in der Kategorie "Executive Search ".



"Wir freuen uns, dass SELECTEAM mit der Erfahrung aus 36 Jahren professioneller Personalberatung es auch in diesem Jahr wieder unter die besten sechs Personalberatungen in der Kategorie Executive Search geschafft hat. Damit erhalten wir erneut die Chance, bei der Preisverleihung am 01. Juni 2017 ganz oben auf dem Siegertreppchen zu stehen. Durch die Nominierung haben wir uns gegen mehr als 1.000 eingeladene Personalberatungen durchgesetzt. Damit erneut zu den Large Playern für Executive Search zu gehören, zeigt uns, dass wir mit unserem Beratungsansatz und unseren internen Qualitätsansprüchen auf dem richtigen Weg sind. Unser oberstes Ziel war und ist immer, durch diskrete, transparente und zügige Zusammenarbeit in einer guten Atmosphäre Entscheidungsträgern zu helfen, den Unternehmenserfolg langfristig zu sichern. In gemeinsamen Schritten haben wir einige unserer Geschäftspartner durch die Besetzung von hochqualifizierten Top Managern unterstützen können, die Marktführerschaft zu erreichen oder auszubauen", freut sich SELECTEAM-Geschäftsführer Friedrich Vogel, der den Bereich Top Executive Search bei SELECTEAM forciert und neu ausgerichtet hat.



Anhand welcher Kriterien wurde bewertet?

-Leistungsfähigkeit und Erfolgsquote der Personalberatung

-Geschäftsmodell, Strategie & Innovation

-Erfolgsgeschichte und nachhaltige Geschäftsentwicklung

-Kundenorientierung

-Methodik und Auswahlverfahren

-Standard und Sicherung der Qualifikation der Berater

-Skalierungsfähigkeit und Management von internationalen Mandaten

-Risikomanagement & Datenschutz

-Markenauftritt der Personalberatung



Die Jury und Auswahl

Alle Einreichungen wurden durch eine Fachjury und namhafte Unternehmerpersönlichkeiten mit den Funktionen Beirat, Aufsichtsrat oder Familienunternehmer bewertet. Die Einreichung aller Kandidaten-Unterlagen war anonymisiert. Dadurch konnte professionelle Objektivität gewährleistet werden.



