Beschäftigungsverhältnisse auf Lebenszeit sind heutzutage eher die Ausnahme. Im Zeitalter globalisierter Märkte sind personelle Veränderungen als Folge von Rationalisierungen, Reorganisationen oder mangelnder Performance oftmals unumgänglich. Der Betroffene befindet sich dann in einer schwierigen Lage, da neben dem traumatischen Erlebnis einer Trennung die Abfindungszahlung im schlimmsten Fall aufgezehrt ist, bevor der Kandidat einen neuen Job gefunden hat.



Leitfaden auf dem Weg zur beruflichen Neuorientierung



Hier setzt eine professionelle Placement-Beratung an. Sie liefert den Leitfaden auf dem Weg zur beruflichen Neuorientierung, mit dem Ziel so schnell wie möglich - optimalerweise noch vor Ablauf der Kündigungs- oder Freistellungsfrist - eine neue Anstellung zu finden. Die Erfolgsquote einer professionellen Placement-Beratung liegt laut dem Bund Deutscher Unternehmensberater bei über 90 Prozent. Vom Start an hilft die Placement-Beratung, die für viele Manager persönliche Lebenskrise zu entschärfen, indem ein erfahrener Senior-Berater mit der betroffenen Führungskraft intensiv auf Augenhöhe reflektiert, wo die Chancen und Möglichkeiten für die neuen beruflichen Perspektiven liegen.



Vertrauensperson, Sparringspartner und Coach



Bei der Placement-Beratung werden methodisch Elemente der Beratung, des Trainings und des Coachings miteinander verwoben. Ein guter Placement-Berater hilft dem betroffenen Manager, mit der neuen Situation umzugehen, sie zu verarbeiten und sich neu auszurichten. Ziel des Coaching ist es, dem Betroffenen optimale Unterstützung bei der qualifizierten Suche und der schnellen Platzierung bei einem neuen Arbeitgeber zu geben und dabei Gehaltseinbußen zu verhindern. Dabei gilt es, dem Kandidaten Mut zu machen, Rat zu geben, ihn zu motivieren und in allen Lebenslagen als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. Der Placement-Berater ist im Idealfall Vertrauensperson, Sparringspartner und Coach. Vor allem ist er aber auch Potenzialheber für die Chancen am Arbeitsmarkt.



Placement-Beratung = individuelle, persönliche Einzelberatung



Jeder Placement-Prozess ist anders. Die Placement-Beratung verläuft grundsätzlich genauso individuell wie die Menschen, die betroffen sind. Je höher die angestrebte Position ist, desto umfangreicher sind die Vorbereitungen, die getroffen werden müssen. So können sich hier die Kosten auch leicht vervielfachen. Als groben Richtwert sollte man mit 20% des zu erwarteten Bruttolohnes an Placement Kosten rechnen.



Die Schritte des Beratungsprozesses zur beruflichen Neuorientierung müssen dabei systematisch aufeinander aufbauend strukturiert sein. Der Beratungsprozess ist bewusst als individuelle, persönliche Einzelberatung gestaltet. Er bietet hinreichend Raum, um individuelle Fragen zu klären und persönliche Themen im Rahmen der Neuorientierung zu besprechen.



Der Placement-Berater sollte über fundierte Markt- und Branchenkenntnisse verfügen, die es ihm ermöglichen, Zielsetzungen, Markt- und Wettbewerbssituationen zu analysieren und differenziert zu erfassen. Denn der Berater begleitet den betroffenen Manager in der individuellen Einzelberatung nicht nur bei der beruflichen Zieldefinition, sondern auch bei der Umsetzung der Bewerbungsstrategie am Markt.



Nur wer seine Fähigkeiten kennt, kann sich weiterentwickeln



Am Anfang eines jeden Placement-Prozesses steht daher die Standortbestimmung, die individuelle Bestandsaufnahme. Denn nur wer seine Fähigkeiten kennt und seine Schwächen akzeptiert, kann sich weiterentwickeln. Deshalb bildet ein ausführliches Stärken-Schwächen-Profil die Grundlage für eine realistische Einschätzung der Karriereperspektiven. Auf dieser Basis kann der Berater ein fundiertes Feedback zum Profil und zu der persönlichen Wirkung des Managers und eine realistische, marktorientierte Einschätzung des neuen Wirkungskreises hinsichtlich der Branche, der Position, des Aufgabenspektrums und des möglichen Gehalts abgeben.



Vorbereitung auf den Ernstfall



Ist geklärt, wie sich der Kandidat gerne sehen würde, in welcher Rolle und in welcher Position, beginnt das persönliche Verhaltens- und Kommunikations-Coaching, die Vorbereitung auf den Ernstfall. Dazu gehören auch das Training des Bewerbungsgesprächs und die Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten für Fragen, die sich eventuell daraus ergeben. Nur mit dem richtigen Verhalten, der richtigen Mimik, Gestik und dem richtigen Einsatz der Stimme sowie einer realistischen Einschätzung des zu erwartenden Gehalts verkauft sich der Kandidat später weder unter Wert, noch katapultiert er sich aus dem Markt. Entsprechende Fragebögen sollten dem betroffenen Manager dabei helfen, konsequent und intensiv an seiner beruflichen Neuorientierung zu arbeiten.



Die ersten 100 Tage als Stolperstein



Ist die Bewerbungs-Hürde genommen, wartet der nächste Härtetest auf den Manager. Unbekannte Namen und Gesichter, neue Kommunikationskanäle, hohe Erwartungshaltungen, unterschiedliche Hierarchieebenen und Machtstrukturen sowie diverse organisatorische Herausforderungen können in den ersten 100 Tagen schnell zum Stolperstein werden. Ein intensives, kontinuierliches und begleitendes Einarbeitungscoaching sollte daher im Rahmen der Placement-Beratung selbstverständlich sein.



Die fünf Phasen der beruflichen Neuorientierung



1. Potenziale erkennen

-Situationsanalyse

-Trennungsanalyse

-HBDI Persönlichkeitsprofil

-Leistungs- und Erfolgsdarstellung

-Selbst- und Fremdeinschätzung

-Erarbeitung eines individuellen USP

-Erstellung aussagekräftiger Bewerbungsunterlagen

-Zeugnisse / Referenzen



2. Ziel definieren

-Ideales Arbeitsumfeld

-berufliche Zielsetzung

-Erörterung beruflicher Alternativen

-Ggf. Entwicklung eines Konzeptes für eine freiberufliche Tätigkeit

-Analyse des relevanten Arbeitsmarktes



3. Vermarktungs-Strategie festlegen

-Individuelle Marketingstrategie festlegen

-Suchkampagne managen

-Recherche und Bearbeitung von Stellenangeboten

-Erschließung des verdeckten Stellenmarktes

-Aktivierung des persönlichen Kontaktnetzes



4. Positionierung am Markt

-Bewerbungsgesprächstraining

-Kommunikationstraining

-Unternehmens- und positionsbezogene Gesprächsvorbereitung

-Reflexion und Auswertung der Bewerbungsgespräche

-Verhandlungsstrategie

-Entscheidungsfindung



5. Erfolg sichern

-Coaching während der Probezeit

-Identifikation mit der neuen Aufgabe und der neuen Firmenkultur

-Kommunikationsstrategie

-Vorbereitung und Reflexion von Feedbackgesprächen mit den neuen Vorgesetzten



Erfahrungsgemäß erkennen die meisten Manager im Nachhinein die Trennung von ihrem alten Arbeitgeber als Chance für einen Neubeginn, als Herausforderung, die für sie zu einem persönlichen und beruflichen Gewinn wurde.



Im Mittelpunkt steht der Betroffene



Wichtig ist, dass der Betroffene während des gesamten Beratungsprozess im Mittelpunkt steht, um die anstehende berufliche Neuorientierung zu seinem persönlichen Erfolg zu machen. Die Fähigkeiten, die er im Beratungsprozess entwickelt, und die Erfahrungen, die er während dieser Zeit macht, sind nicht nur wichtig für das Finden eines neuen Arbeitsplatzes, sie sind auch ein Gewinn für die spätere berufliche Arbeit und seine weitere Karriere.



