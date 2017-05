München, 12. Mai 2017***** Digitalisierung und Industrie 4.0 werden unser Leben und die Wirtschaft weltweit nachhaltig verändern. Für SELECTEAM-Berater Reinhard F. Leiter liegt der Schlüssel für einen erfolgreichen Transformationsprozess in einer wirkungsvollen Kommunikation der Unternehmensleitung mit Mitarbeitern und Kunden. Die üblichen PowerPoint Präsentationen sind für den langjährigen Personal-Ausbildungs- und Weiterbildungsleiter in Konzernen wie Bayer Group und Allianz nur "betreutes Lesen". In seinem Buch "Presentation Excellence - A holistic approach" beschreibt Reinhard F. Leiter, wie im Zeitalter des New Leadership Führungskräftekommunikation aussehen muss.



"Es gibt in Europa mit Ausnahme von Großbritannien keine Zuhörer-freundliche Präsentations-Tradition. In den meisten Unternehmen wird das Thema Kommunikation und Präsentation vernachlässigt. Den neuesten Erkenntnissen aus den Bereichen Neurobiologie, Kommunikationswissenschaft, humanistischer Psychologie wie Gestalttherapie oder bioenergetischer Analysen, Theater/Drama und Bewegung/Rhythmus werden wenig bis gar keine Aufmerksamkeit geschenkt. Es geht letztendlich nicht darum, was der Redner dem Zuhörer vermittelt, sondern darum, was der Zuhörer mit nach Hause nimmt. Wenn der Zuhörer versteht, was er hört, und wenn er sich auch später noch daran erinnert und das Gehörte seine Art zu denken und handeln verändert, dann reden wir von Presentation Excellence", umreißt der SELECTEAM-Berater das Problem.



Die Basis des von Reinhard F. Leiter entwickelten Presentation Excellence-Ansatzes bilden vier Säulen:



Die Story

Eine klare und prägnante Story muss den Bedürfnissen der Zuhörer dienen. Sie beschreibt das Problem, liefert auch die Lösung und vermeidet abstrakte Begriffe. Nichts bleibt nachhaltiger in Erinnerung und animiert zum Handeln wie eine interessante Geschichte. Gute Präsentationen beginnen und enden daher mit einer passenden Story.



Die Dramaturgie

Unerwartete, überraschende Botschaften wecken das Interesse und die Neugier. Ungewöhnliche Beispiele lösen Mitgefühl aus und machen die Botschaft leichter erinnerbar.



Die Person

Glaubwürdigkeit und Vertrauen sind ein weiteres wesentliches Element einer guten Präsentation. Damit die Zuhörer dem Redner die Botschaft abkaufen, sollte die Prä-sentation Struktur aufweisen und die Behauptung durch Belege und Statistiken untermauert sein. Eine freundliche, natürliche, einladende, lebendige aber auch respektvolle Sprache fördert die Glaubwürdigkeit des Redners.



Das Medium

Die Auswahl des Mediums kann bei der Präsentation hilfreich sein, aber es rettet keine schlechte Präsentation. Vielmehr gilt es, den Kern der Botschaft oder Idee herauszustellen, damit sich der Zuhörer auf die Hauptsache konzentrieren kann.



"Manager verbringen oft Wochen oder sogar Monate lang damit, eine Idee zu entwickeln, aber denken nur wenige Stunden darüber nach, wie sie diese Idee präsentieren wollen. Dabei gehört es zu ihren täglichen Aufgaben, vor verschiedenen Gruppen zu präsentieren. Umso wichtiger ist es, dass sie sich genau hierüber Gedanken machen sollten. Denn eine exzellent vorbereitete Präsentation richtet den Fokus auf die Kernthemen, die für das Unternehmen wichtig sind. Und je besser die Informationen transportiert werden, umso größer ist der Einfluss auf die Zuhörer", bemängelt Reinhard F. Leiter.



Bei Presentation Excellence geht es nicht um reine Rhetorik- oder PowerPoint-Übungen. Es geht vielmehr um die Entwicklung der persönlichen Business Story jedes Einzelnen, um sein individuelles Auftreten und seine Wirkung. Im Ergebnis führt der von Reinhard F. Leiter entwickelte Ansatz zu kürzeren Präsentationen mit weniger Folien, zu klar herausgearbeiteten, auf die Zuhörer zugeschnittenen Botschaften und zu erzählerischen statt beschreibenden Präsentationen, die spannende Geschichten mit Emotion und Passion erzählen.



Presentation Excellence - A holistic approach" - Reinhard F. Leiter; Verlag Windmühle Hamburg 2017; ISBN 978-3-86451-039-7



