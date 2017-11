Sunnyvale (USA)/München, November 2017 - Real-Time Innovations (RTI) stellt auf dem ESE Kongress 2017 vom 4.-8. Dezember 2017 in Sindelfingen aus. Die deutschsprachige Veranstaltung von Elektronikpraxis und MicroConsult widmet sich dem Thema Entwicklung von Geräte- und Systemsoftware für Industrieanwendungen, Kfz-Elektronik, Telekom sowie Consumer- und Medizintechnik. Zahlreiche Fachvorträge und Kompaktseminare sorgen für ein abwechslungsreiches Programm.



RTI bietet die Konnektivitätsplattform für das IIoT, basierend auf dem Data Distribution Service (DDS) Standard. Als Software Framework teilt der RTI Connext DDS Datenbus Informationen in Echtzeit und lässt Applikationen als ein integriertes System zusammenarbeiten - konzipiert für anspruchsvollste Anforderungen, z. B. Integration und Kontrolle von Fahrzeug-Subsystemen, verlässliche Kommunikation über unsichere Kanäle wie WLAN und Mobilfunk sowie Vernetzung medizinischer Geräte.



Hier geht es zur Online-Anmeldung: https://www.ese-kongress.de/teilnehmer/index.php



