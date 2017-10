Mit der App schon auf dem Weg zum Hotel einchecken und das gebuchte Zimmer schlüssellos mit dem Smartphone öffnen. Bei der Abreise dann ebenfalls ohne Check-Out vor Ort in der App bezahlen. - Diese smarte Art der Hotelnutzung bietet das Lindner Hotel City Plaza am szenigen Kölner Friesenplatz ab sofort seinen Gästen. Ermöglicht wird dies durch die Hotel-App-Lösung des Münchner Startups Hotelbird, dessen Team das Management des Lindner Hotel City Plaza zielgruppengerecht für seine moderne Hotel-App-Lösung begeistern konnte.



"Stylisch, modern, stilvoll und mit unverwechselbarem Charme. Hier erlebt man die Medienmetropole hautnahe und ein angenehmer Hauch von Luxus ist immer inklusive." So beschreibt sich das Lindner Hotel City Plaza sich selbst. Modernen Luxus bietet nun auch die Hotel-App beim bequemen, nahtlosen digitalen Check-In und Check-Out ohne Wartezeiten - In-App -Bezahlfunktion inklusive. Umgebungsinformationen hat die App für den smarten Reisenden ebenfalls in petto. Und erstmals ist die vor einigen Monaten gestartete PMS-kompatible Bezahlfunktion in der Hotelbird-App hier nicht in einem begrenzten Pilotprojekt, sondern bereits von Anfang an voll mit im Einsatz.



"Das Schöne an der Hotelbird-Lösung ist der Komfort den die App den Gästen bietet. Hinzu kommt für uns die vollständige Integration in unser bestehendes Property Management System", so Dirk Metzner, Direktor des Lindner. "Gäste und Personal erleben dies als sehr angenehm und können sich statt zeitraubender Verwaltungsabläufe auf das Wesentliche des Aufenthalts konzentrieren. Das kommt schon in den ersten Tagen sehr gut an. Die

Resonanz der ersten Gäste die die App genutzt haben, ist durchweg begeistert."



"Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserer Vision von neuen Formen des Hotelservice auch hier wieder auf so gute Resonanz stoßen und den Zeitgeist

offenbar so gut getroffen haben - und auf die weitere Zusammenarbeit mit der Lindner Hotel Gruppe", betont der Co-Gründer des jungen Münchner

Startups Hotelbird, Juan A. Sanmiguel.



