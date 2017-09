Sunnyvale (USA)/München, September 2017 - Real-Time Innovations (RTI) nimmt am IoT Solutions World Congress 2017 in Barcelona teil (3.-5. Oktober, Fira de Barcelona). Geschäftsführer Stan Schneider hält hier zwei Präsentationen, zudem ist RTI an seinem Stand im Industrial Internet Consortium (IIC) Pavilion anzutreffen.



Über 250 der innovativsten und einflussreichsten Köpfe des Industrial IoT kommen auf dem Kongress für das industrielle Internet der Dinge zusammen, um sich auszutauschen, neue Ideen vorzustellen und darüber zu sprechen, wie das IIoT zahlreiche Märkte beeinflusst. Zu diesen zählen Produktion, Gesundheitswesen, Energie und Versorgungswirtschaft, vernetztes Transportwesen, Gebäude und Infrastruktur, Einzelhandel, Landwirtschaft, Bergbau, Krankenhäuser und mehr.



Auf dem Event präsentiert Stan Schneider zusammen mit Richard Soley, Executive Director des IIC, das "Industrial Internet Connectivity Framework (IICF), a Guide to IIoT Connectivity" am 4. Oktober um 17.10 Uhr. Schneider nimmt außerdem am Forum über "Machine Learning: Applying Neural Networks in IoT Use Cases" am 5. Oktober um 11.10 Uhr zusammen mit Verantwortlichen von IIC, Dell, MIT Media Lab uvm. teil.



RTI hat sich von Anfang an dem IIC verpflichtet und teilt dessen Ziel, die Architektur für die nächste industrielle Revolution zu entwickeln, zu testen und zu fördern. So ist Stan Schneider im Lenkungsausschuss tätig und leitet den Testbed-Unterausschuss. Zudem leiten RTI-Verantwortliche die IIC-Teams zu Konnektivität, Datenmanagement, Interoperabilität, Ökosystem und Security sowie Testbeds zu Smart Grid, Gesundheitswesen und Edge-Intelligenz. Darüber hinaus haben technische Experten von RTI den IIC-Industrieleitfaden einschließlich des IICF und des Industrial Internet Security Frameworks (IISF) mitverfasst.



RTI bietet eine Konnektivitätsplattform für das IIoT, die auf dem Data Distribution Service (DDS) Standard der Object Management Group (OMG) basiert. Als Software Framework teilt der RTI Connext DDS Datenbus Informationen in Echtzeit und lässt Applikationen als ein integriertes System zusammenarbeiten. Er begegnet einigen der härtesten Anforderungen, z. B. Integration und Kontrolle von Fahrzeug-Subsystemen, Fahrzeug-Interaktionen, Tracking- und Kontrollfunktionen zur Verkehrsüberwachung, verlässliche Kommunikation über unsichere Kanäle wie WLAN und Mobilfunk sowie Vernetzung medizinischer Geräte.



Firmenkontakt

Real-Time Innovations, Inc. (RTI)

Reiner Duwe

Terminalstr. Mitte 18

85356 München

+49 151 41460561

info@rti.com

www.rti.com





Pressekontakt

Agentur Lorenzoni GmbH, Public Relations

Beate Lorenzoni

Landshuter Straße 29

85435 Erding

+49 8122 559 17-0

rti@lorenzoni.de

www.lorenzoni.de