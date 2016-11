BUCHNEUERSCHEINUNG – Tatsachenroman



Und es gibt sie doch die Todesstrafe – und zwar mitten in Deutschland? Natürlich nicht, wenn Sie einen Mord oder einen Raubüberfall begangen haben. Dafür kommen Sie „nur“ in Gefängnis. Aber wenn Sie sich als Hartz-IV-Empfänger selbstständig machen in der Hoffnung, dass Sie – falls die Einnahmen nicht ganz zum Leben reichen – als Aufstocker weiterhin das Existenzminimum erhalten, dann bewegen Sie sich auf ganz, ganz dünnem Eis. „Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, dann bleiben Sie am Besten mit Ihrem Allerwertesten zuhause“, sagt die Journalistin Nicola Steiner, die in einem Tatsachenroman nicht nur das System Hartz-IV kritisch hinterfragt, sondern auch zum Schmunzeln anregen möchte. Der Titel der soeben erschienenen sozialkritischen Satire heißt provokant „Die Lüge vom Sozialstaat“, denn wenn einer das Pech hat, dass sich ein wütender Hausmeister an einem rächen will, weil der Gegenüber seine Rechnungen nicht bezahlt hat und dann die Buchhaltung zwar den Anforderungen des Finanzamtes nicht aber denen des Jobcenters entspricht, dann bleibt nur zu sagen: Aus die Maus, denn ohne Geld kann man heutzutage schwerlich leben. Auch die Tafeln sind kein Ausweg, denn die haben Aufnahmestopp. Zum Buch:



Die gelernte Redakteurin Nicola Steiner teilt das Schicksal vieler Mütter in Deutschland, die ohne Hilfe der Väter ihre Kinder durchbringen müssen, weil sie keinen Unterhalt ihre beiden Kinder erhält. Das Jugendamt zahlte seinerzeit nur bis die Kinder zwölf Jahre alt sind und danach blieb nur Hartz IV. Da die Autorin keinen Job fand, machte sie sich als Reitlehrerin selbstständig, doch dann jagte eine Krankheit die andere. Dem Jobcenter reichten die Gewinne nicht, die Autorin möge nun bitte ihr Betriebsvermögen verkaufen, um davon zu leben. Somit stellte das Jobcenter genau zu dem Zeitpunkt sämtliche Leistungen ein, als die Autorin einen schweren Verkehrsunfall erlitten hatte und arbeitsunfähig war. Und das ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, wo die Autorin gerade erst zwei Prozesse gegen das Jobcenter gewonnen hatte. Der Verdacht keimt auf, dass dies eine Retourkutsche ist und es bleibt erneut nur der Gang vors Gericht, aber dieses Mal wartet die Autorin lange auf eine Entscheidung. Es ziehen Jahre ins Land: Jahre ohne Einkommen, Jahre ohne Job aufgrund von Arbeitsunfähigkeit und Jahre, wo der 16jährige Sohn die Buchhaltung des Betriebes machen muss, weil nur der kleine Betrieb sorgte überhaupt dafür, dass etwas Geld herein kam und das auch nur, weil die halbwüchsigen Kinder mitarbeiteten, wo sie konnten. Für die kleine Familie beginnt ein erbitterter Kampf ums Überleben, der mit einem Quasi-Todesurteil endet, weil schief ging, was schief gehen konnte ... Mit viel Wortwitz und Humor hat die Autorin nun eine Satire geschrieben, die zwar auf Tatsachen beruht, sich aber liest wie ein Krimi.



Eine Leseprobe der Satire finden Sie unter folgendem Link:







Journalisten können unter Vorlage des Presseausweises ein Rezensionexemplar erhalten mit eMail an: autorenservices@bod.de