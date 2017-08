Für den anspruchsvollen Einsatz in der Mobilhydraulik und der Fördertechnik für Schüttgüter sind die dynamischen und kraftvollen Lösungen von Stiebel-Getriebebau als treibende Kraft weltweit gefragt. So auch in Nordamerika, wo die Getriebe-Experten mit Hauptsitz im nordrhein-westfälischen Waldbröl bereits seit 8 Jahren für ihre Kunden vor Ort sind.



Jetzt verstärkt das international tätige Familienunternehmen seine Vertriebskompetenz im nordamerikanischen Markt mit Timothy Ruiz. Der mehrsprachige Ingenieur übernimmt den Posten des Vertriebsmanagers USA. Zuvor war er für Industrieunternehmenwie BoschRexroth, SKF & Ringfeder Nordamerika in Vertriebsfunktionen tätig und bringt die entsprechende Erfahrung für den US-Markt mit. Bei Stiebel soll der 43-jährige insbesondere den weiteren Ausbau des OEM Geschäftes der international agierenden Kunden übernehmen.



Paul-Hermann Schumacher, geschäftsführender Gesellschafter der Stiebel-Gruppe, ist glücklich über den Zuwachs im Stiebel-Team: "Mit der Verpflichtung verfolgen wir konsequent den bisherigen Wachstumspfad im nordamerikanischen Raum. Durch seine Erfahrung als Ingenieur und im Key-Account-Business ist Timothy Ruiz eine echte Bereicherung für uns und unsere Kunden." Durch Ruiz möchte Stiebel die Vernetzungen mit seinen Kunden weltweit noch weiter nachhaltig voranbringen.



Per E-Mail an t.ruiz@stiebel-drives.com oder telefonisch unter + 1 (864) 286-7152 ist Timothy Ruiz für Kunden in den USA ab sofort erreichbar.



Stiebel-Getriebebau GmbH & Co. KG

Seit der Gründung 1946 liegt bei Stiebel-Getriebebau der Fokus auf der Entwicklung und Herstellung von Getrieben. Heute ist das Unternehmen als treibende Kraft international gefragter Partner mit Getriebelösungen für Fördertechnik und Mobilhydraulik. Als Spezialist für Sondergetriebekonstruktion bietet Stiebel-Getriebebau individuelle technische Antworten auf die komplexen Herausforderungen der Branchen. Als weltbekannte Marke für den Getriebebau ist das Unternehmen aus Waldbröl in NRW mit seinen Vertretungen und Niederlassungen international vor Ort.

www.stiebel.de (http://www.stiebel.de)



