Steinexpo 2017:



Im harten Einsatz in Kiesgruben, Steinbrüchen und Co. gibt es unterschiedlichste Herausforderungen zu bewältigen. Die in der Fördertechnik eingesetzte Antriebstechnik muss dabei nicht nur besonders robust und leistungsfähig, sondern vor allem technisch anpassungsfähig sein. Passend dafür haben die Spezialisten der Stiebel-Getriebebau GmbH & Co. KG (http://www.stiebel.de/index.html) mit ihren bewährten QuarryMastern Produkte entwickelt, die diese Eigenschaften bestmöglich miteinander vereinen. Davon können sich vom 30. August bis 2. September 2017 auch die Besucher der 10. steinexpo Homberg/ Nieder-Ofleiden am Stand C16 auf dem Freigelände überzeugen.



Die QuarryMaster-Antriebssysteme der Experten aus Waldbröl zeichnen sich durch eine hohe Lebensdauer bei niedrigem Wartungsaufwand und extrem geringen Ausfallzeiten aus und ermöglichen so effizientes und wirtschaftliches Arbeiten. Matthias Wickler, Produktmanager Fördertechnik bei Stiebel ergänzt: "Der lange Lebenszyklus unserer Produkte ist uns bei der Entwicklung, Umsetzung und selbstverständlich auch nachdem die Produkte unsere Hallen verlassen haben besonders wichtig. Dafür bieten wir unseren Kunden beispielsweise einen regelmäßigen Instandhaltungs-Service." Die horizontale Teilung der QuarryMaster-Gehäuse macht im Servicefall vor Ort Spezialwerkzeug überflüssig, sodass in kurzer Zeit alles wieder reibungslos laufen kann. Ein ganz besonderes Angebot bietet Stiebel seinen Kunden auch auf der Website. Unter http://quarrymaster.info/ haben registrierte Kunden mit einer speziellen Konfigurations-Software die Möglichkeit, ihren Quarrymaster nach Maß jederzeit abzurufen und anzupassen.



Meister fürs Grobe

Die international gefragten QuarryMaster-Kegelstirnradgetriebemotoren sind im Bereich der Fördertechnik vielfach im Einsatz. Stiebel hat sie speziell für harte Outdoor-Anwendungen in der Steine- und Erdenindustrie für den unteren bis mittleren Lastbereich konzipiert. Standardmäßig sind die Hightech-Getriebe zusammen mit einem B5- bzw. B14-IEC-Motor in einem kompakten Gehäuse zu einer leistungsstarken Einheit verbunden. Der Motor ist direkt an das Getriebegehäuse angeflanscht und die Leistung der Antriebe beträgt zwischen 1,1 und 90 kW. Dank der großen Vielfalt an Hohlwellenvarianten ist der QuarryMaster extrem flexibel und sehr anpassungsfähig für die unterschiedlichsten Herausforderungen in der Schüttgut verarbeitenden Industrie. Zusätzlich überzeugen die Förderbandantriebe dank der kompakten Bauweise mit verschiedensten Einbauoptionen und ihrer hohen Standsicherheit selbst bei großen Lasten und häufigen Lastwechseln.



Großes in Bewegung setzen

Auch speziell für mittlere und schwere Lasten haben die Getriebe-Spezialisten von Stiebel mit der Antriebsgruppe QuarryMaster HighPower eine Lösung parat, die sich flexibel für individuelle Fördertechnik-Anwendungen einsetzen lässt. Sie besteht aus Getriebekörper, Kupplung und einem B3-IEC-Motor und überzeugt durch eine Leistung von 18,5 bis 750 kW. Bei der besonders für hohe Belastungen entwickelten Kupplung kann zwischen einer elastischen Klauenkupplung und einer Strömungskupplung gewählt werden. Auch unterschiedliche Optionen mit Hohl- oder Vollwelle, mit oder ohne Rücklaufsperre sowie die Bestückung mit speziell angepassten Zusatzeinrichtungen sind problemlos möglich. Diplom-Ingenieur Paul Hermann Schumacher, Geschäftsführer der Stiebel-Getriebebau GmbH und Co. KG erklärt: "Damit unsere Produkte den hohen Anforderungen unserer Kunden gewachsen sind, steht die Produktqualität bei uns an erster Stelle. Deshalb macht es mich besonders stolz, dass unsere QuarryMaster auch international so einen guten Ruf genießen. Die Fertigung erfolgt aber nach wie vor in Waldbröl." Im Rahmen der 10. steinexpo freut sich Stiebel am Stand C16 auf dem Freigelände auf zahlreiche Messebesucher.



Nächste Messe: steinexpo in Homberg/ Nieder-Ofleiden, Stand C16 auf dem Freigelände



PRESSEINFORMATION UND BILDER HERUNTERLADEN (http://www.psv-relations.de/transfer/Stiebel-Getriebebau/PI-steinexpo2017/Online_PI_steinexpo/STI_Bilder_PI_steinexpo17.zip)



Firmenkontakt

Stiebel-Getriebebau GmbH & Co.KG

Stiebel Getriebebau

Industriestraße 12

51545 Waldbröl

+49 2291 791-0

+49 2291 791-290

info@stiebel.de

http://www.stiebel.de/index.html





Pressekontakt

PSV

Lara Bender

Schlachthausstr. 10

57072 Siegen

0271 77001622

0271 77001629

l.bender@psv-marketing.de

www.psv-marketing.de