Bundestagswahl 2017 – Wo würde Jesus Christus sein Kreuz machen?



Wen würde Jesus Christus wählen wenn er am 24. September zur Wahl gehen würde?



Eine interessante Frage über die man aber leider nur spekulieren kann - schade, denn sie würde vielen Christen in Deutschland evtl. eine Orientierung geben.

Vielleicht würde er auch gar nicht wählen gehen, und wenn doch, dann wäre es für ihn nur zweitrangig. Er sagte den Menschen seiner Zeit, dass sein Reich nicht von dieser Welt sei.



Das bedeutet aber nicht dass Jesus losgelöst von der Welt ist und ihm alles egal wäre - im Gegenteil, er liebt die Welt und hat selber eine Wahl getroffen. Er hat sich für die Menschen dieser Welt entschieden. Er hat sich dafür entschieden die Menschen zu retten.

Dafür hat er „sein Kreuz“ gemacht! Nicht auf einen Blatt Papier, sondern auf einen Hügel.



Er starb an einem Kreuz aus Liebe zu den Menschen.



Von den Klerikern beschuldigt und verleumdet, von den Menschen verachtet und bespuckt, von den Römern verurteilt und gekreuzigt.



Mehr als alle Politiker, die sicher nach besten Wissen und Gewissen das Beste für Deutschland wollen, bewirkt Jesus Christus eine Veränderung die nicht auf Gesetzen und Beschlüssen basiert, sondern auf der Erneuerung des Herzens.

Es ist eine Tiefgreifende Veränderung die einen Selbst und die Gesellschaft von innen heraus verändern kann – wenn man es will.



Wähle Jesus Christus – und du wählst das Leben.





