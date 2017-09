Die ausgebildete Heilpraktikerin, Kinesiologin und Schmerztherapeutin Annette Lartey betreibt seit dem Jahr 2001 ihre eigene Praxis in Bad Vilbel (http://www.annette-lartey.de/). Zu Beginn der Tätigkeit lag der Fokus auf den Bereichen Krankengymnastik und Schmerztherapie. Nach erfolgreicher Ausbildung zur Heilpraktikerin erfolgte eine Spezialisierung auf die Naturheilkunde.



Derzeit wird eine Neuausrichtung und Ausweitung der Therapiefelder Mitochondriale Medizin, Hormonregulation und Burnout vollzogen. Das Gleiche gilt für die Behandlung von chronischen Erkrankungen sowie Prävention und Gesundheitsvorsorge.

Die Mitochondriale Medizin (http://www.annette-lartey.de/mitochondriale-medizin.html) wird des Öfteren auch als regenerative Mitochondrien-Medizin oder kurz als Mitomedizin bezeichnet. Das Mitochondrium (auch Mitochondrion) übernimmt essentielle Aufgaben in den Zellen von Lebewesen. Die Mitochondrien regenerieren energiereiche Moleküle und tragen zu der Bildung von sogenannten Eisen-Schwefel-Clustern bei. Aus diesem Grund spricht man bei dem Mitochondrium auch häufig vom "Kraftwerk der Zellen". Die Mitomedizin hat das Ziel, die Leistungsfähigkeit von in ihrer Funktion gestörten Mitochondrien wieder herzustellen.



Im Rahmen der biologischen Hormonregulation kommen verschiedene moderne Behandlungs- und Diagnosemethoden zum Einsatz, wie beispielsweise der Neuro-Spot-Test. Mit Hilfe dieser Untersuchung können schnell und einfach hormonelle Ungleichgewichte sowie Hormonmängel festgestellt werden. Im Anschluss erfolgt eine detaillierte Befundbesprechung und die Festlegung der weiteren Behandlungsschritte, gemeinsam mit dem Patienten. So kann die Therapie genau auf die individuellen Bedürfnisse jedes Einzelnen abgestimmt werden.



Weitere Informationen zu den offerierten Leistungen werden auf der Internetpräsenz der Praxis für individualisierte Medizin, Prävention und Naturheilkunde bereitgestellt.



Firmenkontakt

Heilpraktikerin Annette Lartey

Annette Lartey

Homburger Straße 69 A

61118 Bad Vilbel

06101 / 500 947

praxis@annette-lartey.de

http://www.annette-lartey.de





Pressekontakt

UPA Verlags GmbH

Stephan Duda

Hammscherweg 67

47533 Kleve

+49 (0) 2821 / 720 30

+49 (0) 2821 / 255 17

kontakt@upa-webdesign.de

http://www.upa-webdesign.de