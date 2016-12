Glauben – kaum hat ein Thema mehr Unruhen und Debatten ausgelöst. Was ist Glaube wirklich und ist er überhaupt noch zeitgemäß? Warum geht hierzulande der Trend weg vom Glauben an Gott? Jehovas Zeugen aus Büdingen stellten auf ihrer Tagung „Stärke deinen Glauben an Jehova!“ am letzten Wochenende in Bingen klar, dass der Glaube an Gott für sie nicht nur möglich, sondern notwendiger denn je ist.

Warum ein Thema?

Der Glaube an Gott fällt vielen Menschen heute schwer. Warum sprechen die Zustände auf der Welt jedoch keineswegs gegen die Existenz Gottes? Und welche vertrauenswürdige, positive Botschaft haben die biblischen Prophezeiungen? Diese Fragen standen auf dem Tagungsprogramm. Die Anwesenden, unter denen sich viele junge Menschen befanden, äußerten sich offen über ihren Glauben, der ihnen „in turbulenten Zeiten einen sicheren Halt und eine klare Zukunft“ gebe.

Wie ist dieser Glaube möglich?

Für Jehovas Zeugen ist Gott weder grausam oder unnahbar noch ein Mythos. Sie nennen Gott bei seinem Namen „Jehova“ und zeigen anhand der Bibel, dass er die Freundschaft zu Menschen sucht. Wie? Die Zeugen laden jeden ein, sie zu ihrem Glauben zu befragen. Außerdem kann man sich auf der Website jw.org unverbindlich über ihre Glaubensansichten informieren (https://www.jw.org/de/jehovas-zeugen/haeufig-gestellte-fragen/).