Das Leben kann manchmal ganz schön hart sein. Besonders hart kann es einen treffen, wenn ein geliebter Mensch stirbt. Gibt es jemanden, der uns in solch schweren Zeiten helfen kann?

Gemäß der Bibel ist Gott „der Vater des Erbarmens und der Gott allen Trostes. Er tröstet uns in all unserer Not“ (2. Korinther 1, Vers 3 und 4 gemäß der Einheitsübersetzung).



Robert und Maribel verloren zum Beispiel ihren Sohn bei dem Flugzeugabsturz in Frankreich, den der Pilot vorsätzlich herbeigeführt hatte. Robert sagt: „Meine Frau Maribel und ich haben durch das Gebet erlebt, wie Jehova (Name Gottes) uns den inneren Frieden gegeben hat, der in Philipper 4, Vers 6 und 7 beschrieben wird:

„Seid um nichts ängstlich besorgt, sondern laßt in allem durch Gebet und Flehen zusammen mit Danksagung eure Bitten bei Gott bekanntwerden; und der Frieden Gottes, der alles Denken übertrifft, wird euer Herz und eure Denkkraft durch Christus Jesus behüten“.



Robert sagt weiter: „Dadurch, dass wir innerlich ruhig waren, fiel es uns leichter, mit den Reportern über unseren Glauben an eine Auferstehung zu sprechen. Das Flugzeugunglück hat uns zwar unseren Sohn genommen, aber die vielen schönen Erinnerungen an die Zeit mit ihm kann uns niemand nehmen; darauf konzentrieren wir uns jetzt“.



