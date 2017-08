Somabay, im Juli/ August 2017: Gruppendynamik im Urlaub – an den schneeweißen Stränden von Somabay wird die Gruppenreise neu definiert! Urlaub mit Freunden, Hobbykollegen, Tennisclub und Kegelverein – das perfekte verlängerte Lifestyle-Wochenende verbringt die ganze Gruppe in Somabay bei Spaß, Sport, Adrenalin-Kick, Kulinarik und Natur pur!



Alles und von allem das Beste – Somabay bietet für jeden Trend und jede Gruppe – ob Wassersportler, Golfer, Gourmets, Sonnenanbeter, Luxusurlauber, Familien, Twens und moderne Nomaden – eine exzellente Variation von Freizeitangeboten mit dem Anspruch, von allem das Beste zu offerieren. Ob Golfen auf einem prämierten Platz, Thalasso-Therapie, Tauchen mit anderen Gleichgesinnten oder Kiten und danach lässig loungen – jeder Anspruch wird jedem Budget auf höchstem Qualitätsniveau gerecht.



Das Lifestyle-Domizil für jeden Ferienanspruch

Somabay, zwischen roten Bergen und silberblau glitzerndem Meer, 45 Minuten entfernt vom Flughafen Hurghada gelegen, ist der perfekte Ort für modernen, individuellen Urlaub. Ob sonniges Golfen über das verlängerte Wochenende, eine neue Sportart ausprobieren, Tauchabenteuer oder Luxus pur – die edle Destination ist Garant für ein Urlaubserlebnis der Extraklasse. Somabay steht als ganzheitliche, relaxte Ferien-Destination mit insgesamt 5 Hotels für internationale Standards, ökologische wie soziale Verantwortung und einen ruhigen, friedlichen Ort fernab des touristischen Trubels, an dem ein aktiver Tag abends seinen Ausklang bei edlen Drinks und kulinarischen Genüssen findet. Die Hotels haben eine hohe Wiederkehrer-Rate und sind auf das Modernste ausgestattet – vom Terrassenkino bis zum IPad-Verleih in der Wassersport-Lodge.



Gemeinsamer Freizeitspaß

Gemeinsam sporteln, relaxen, lässiges Beisammensein und dem Körper Gutes tun – Somabay ist das perfekte Urlaubsziel für einen gesunden, modernen Chill-Urlaub mit abwechslungsreichem Programm.



Outstanding by nature

Somabay bedeutet aber vor allem: Natur pur. Auf der idyllischen Halbinsel herrscht ein ganz besonderes Klima, bei dem Wüstensonne und die Meeresbrise des salzhaltigsten Ortes am Roten Meer aufeinandertreffen und Raum zum richtig durchatmen lassen.



Voll im Trend

Mit all diesen Mehrwerten liegt Somabay im Trend, jedoch nicht als schnelllebiger Urlaubsort, sondern als nachhaltige Destination, an die man gerne zurückkehrt, um immer wieder Neues zu entdecken. Zum Beispiel eine neue Lieblingsbeschäftigung.



In Somabay finden anspruchsvolle Urlauber neben dem preisgekrönten Cascades Golfplatz von Stardesigner Gary Player, von CNN unter die 10 besten in Afrika gewählt, ideale Bedingungen für jeden erdenklichen Wassersport mit spektakulären Tauchplätzen und laut dem Magazin „tauchen“ sogar mit einem der besten Hausriffe der Welt, direkt zugänglich von der ORCA Tauchbasis über den längsten Steg in Ägypten.



Die Bucht der Halbinsel mit Wasser wie geschliffener Marmor eignet sich bestens für den Kitesport. Hier werden häufig internationale Turniere wie die African Kite Championships ausgetragen. Die flachen, feinsandigen Strände eignen sich ebenso hervorragend für Beachvolleyball-Turniere.



Viele weitere sportliche Aktivitäten (Tennis, Fitness-Studio, Trendsportarten und vieles mehr) und natürlich ganzjähriges Sommerwetter sorgen für eine abwechslungsreiche Zeit



Nach dem Sport – ab ins Spa

Im Cascades Spa & Thalasso – einem der besten und größten Thalasso und Spa Center Ägyptens, das zu den Leading Spas of the World zählt – lassen sich Wellness-Fans von der Thalasso-Therapie über alle erdenklichen Massagen bis zu Slimming/ Detox-Programmen rundum verwöhnen. Berühmter Highlight des Spas ist der Aquatonic-Parcours.



Urlauber haben in Somabay derzeit die Wahl aus fünf exklusiven Unterkünften, die unterschiedlichen Vorlieben

entsprechen: dem pharaonisch inspirierten Sheraton Somabay Resort, dem edel-orientalischen Kempinski Hotel Somabay, dem arabisch gestalteten Robinson Club, dem neuen Westin Somabay Golf Resort & Spa und der auf die Bedürfnisse von aktiven Wassersportlern zugeschnittenen Breakers Diving & Surfing Lodge, dem Hotel für den „erwachsen gewordenen Backpacker“ direkt neben der ORCA Tauchbasis. Insgesamt hat Somabay mit seinen derzeit fünf Hotels eine Kapazität von 2800 Betten plus einen belebten Yachthafen und zahlreiche edle Ferienimmobilien.



