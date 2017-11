"Wir machen es besser!" Das sagt Milos Nikolic, Inhaber der HVF Hausverwaltung Frankfurt. Der Immobilienverwalter hat einen hohen Qualitätsanspruch. Oft wurde er von Kunden darauf angesprochen, dass deren bisherige Hausverwaltungen schlecht erreichbar seien und die Abrechnungen oftmals viel zu spät kommen würden. Das sorgte bei den Kunden für eine große Unzufriedenheit.



Und so begann Milos Nikolic, in seinem Unternehmen alle Abläufe darauf auszurichten, dass genau diese zwei Punkte bei ihm nicht passieren können. So sorgt er mit seiner modernen EDV und einer effizienten Vorgehensweise dafür, dass die von ihm betreuten Objekte stets tagesaktuell gebucht sind. Das sei die Grundlage für die Erstellung schneller Abrechnungen im Frühjahr, sagt der Immobilienverwalter aus der Rhein-Main-Metropole. Im Frühjahr legt er seine ganze Kraft darauf, die Objekte zügig und übersichtlich abzurechnen. Durch seine guten Vorbereitungen kann er dann nach der Abrechnung zeitnah die Belegprüfung durchführen. Auf diese legt er großen Wert, denn er möchte sein transparentes Zahlenwerk auch den Verwaltungsbeiräten zur intensiven Prüfung vorlegen.



Seine telefonische Erreichbarkeit ist sehr gut. Für seine Kunden sei er werktäglich zehn Stunden telefonisch erreichbar, falls er gerade in einer Besprechung sei, wird der Anruf von einem Mitarbeiter entgegengenommen und er rufe garantiert zeitnah zurück.



Die von ihm organisierten Eigentümerversammlungen sind ebenfalls gut vorbereitet, gefasste Beschlüsse setzt er schnell in die Tat um. "Da lege ich großen Wert drauf" sagt der Frankfurter Hausverwalter. Denn nicht umsonst sei sein Firmenmotto: "Tatkräftig. Verlässlich. Innovativ."



Zum Thema Innovation berichtet er, dass er für die von ihm betreuten Objekte auf Wunsch eine online-Einsichtnahme in alle Unterlagen des Hauses für die Eigentümer eingerichtet hat. So können diese jederzeit auf die Unterlagen wie Teilungserklärung, Pläne, Versammlungsprotokolle oder Abrechnungen zugreifen. "Das macht es den Eigentümern leichter" berichtet der 35 Jahre alte Unternehmensinhaber.



Außerdem könne er so die Bewohner schnell über Schäden informieren und diese können stets den Stand der Auftragsbearbeitung einsehen. "So viel Transparenz sollte heute sein" schmunzelt er.

Für Wohnungseigentümergemeinschaften übernimmt der Verwaltungsprofi die Verwaltung nach dem Wohnungseigentumsgesetz. Für die Besitzer von Miethäuser oder Mietwohnungen in Frankfurt kümmert er sich mit großem Engagement um die Betreuung dieser Liegenschaften. "So nehme ich den Eigentümern alle Arbeit rund um das vermietete Eigentum ab" berichtet Milos Nikolic. So prüft er Rechnungen, erstellt Betriebskostenabrechnungen für die Mieter, kümmert sich um die Neuvermietung freiwerdender Wohnungen, begleitet und organisiert bauliche Optimierungen und prüft mögliche Mieterhöhungen für den Hausbesitzer. Daneben ist er erster Ansprechpartner für die Mieter und hat stets den Überblick über den aktuellen Stand der Hausfinanzen.



Er legt großen Wert auf regelmäßige Weiterbildungen und besucht von daher zahlreiche Seminare und Informationsveranstaltungen. So sorgt er dafür, dass sein Wissen für die Kunden stets auf dem aktuellsten Stand ist. Er freut sich auf Anfragen weiterer potentieller Kunden, denn er möchte in Frankfurt noch einige weitere Objekte in die Verwaltung übernehmen. "Bei uns sind Ihre Immobilien in guten Händen" sagt der Unternehmenschef. "Denn wir reden nicht - wir handeln!"



Kontakt

HVF Hausverwaltung Frankfurt

Milos Nikolic

Hansteinstraße 6

60318 Frankfurt

069 254721040

info@hv-frankfurt.de

http://www.hv-frankfurt.de