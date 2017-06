Teambuilding Maßnahmen gehören in vielen Unternehmen heute zum Alltag und werden mit ganz unterschiedlichen Ausrichtungen angeboten. Vom gemeinsamen Floßbau über Betriebsausflüge mit verschiedenen Stationen, wo gemeinsam Aufgaben gelöst und Herausforderungen bewältigt werden müssen, bis hin zu Escape Rooms ist alles möglich. Wir haben eine völlig neue Idee und zeigen Ihnen, wie Sie beim Labyrinth bauen die Kommunikation stärken und Ihr Team zur Zusammenarbeit motivieren können.



Labyrinth bauen: Querdenken anstatt festgetretenen Wegen folgen



Fakt ist, dass die Kommunikation innerhalb eines Teams für das Gelingen Ihrer Projekte ausschlaggebend ist. Teambuilding Maßnahmen zielen darauf ab, gemeinsam mehr zu erreichen und zu erkennen, dass die Kommunikation im Team ein primäres Fundament für den Erfolg ist. Nicht immer ist der einfachste und geradlinige Weg auch der Beste. Unser Teamevent zeigt Ihren Mitarbeitern beim Labyrinth bauen, warum Querdenken oftmals der beste Weg ist und ganz neue Ideen verwirklichen lässt. Dieses Konzept zum Teambuilding (https://b-ceed.de/teambuilding-ideen/)baut auf mehr als 250 Modulen mit der Gesamtlänge von mehr als zwei Fußballfeldern auf. Die Höhe beträgt zwei Meter und die Module bestehen aus Holz, schwarzem Stoff und einem Kontingent von mehr als 8.000 Schrauben und 2.500 Winkeln.



Teamarbeit ist gefragt: nur ein Weg führt zum Ziel



Nur wenn Ihre Mitarbeiter im Team arbeiten, die einzelnen Schritte miteinander kommunizieren und zusammen ans Werk gehen, können sie das Labyrinth bauen und sich über ihren Erfolg freuen. Dieses Event zum Teambuilding ist einzigartig und ab fünf Teilnehmern buchbar. Sie können das Angebot als strategische Maßnahme für die Führungsebene, für Ihre Fachkräfte oder das Teambuilding Ihrer Mitarbeiter wählen und es als Betriebsausflug oder Kommunikationsinstrument buchen. Die Elemente haben eine mehrfache Bedeutung und sind nach Ihrer Maßnahme zum Teambuilding nicht wertlos. Denn als Raumteiler in Ihrer Firma setzen sie elegante Akzente und schaffen ein völlig neues, modernes und inspirierendes Flair.



Labyrinth bauen: die Kommunikation fördern



Warum ist die Teambuilding Maßnahme "Labyrinth bauen" ganz anders als alle Events, die Sie bisher in diesem Bereich kennen und zur Förderung der Kommunikation genutzt haben? Allein das Ausmaß des Projekts ist einzigartig und erfordert von allen Teilnehmern, dass sie gemeinsam denken und ihre Handlungen miteinander absprechen. Die rege Kommunikation zwischen Ihren Mitarbeitern beim Labyrinth bauen bringt verschiedene Ideen zusammen, motiviert zum Austausch und führt so automatisch zum Teambuilding. Die Herausforderung kann nicht alleine bewältigt und mit geradlinigem Denken gemeistert werden. Wenn sich die Teilnehmer beim Labyrinth bauen als Gemeinschaft behaupten, wird diese Erfahrung ins Business übernommen.



Sie sollten wissen: Die Förderung der Kommunikation auf dieser Basis macht Freude und führt dazu, dass Ihr gesamtes Team den Mehrwert erkennt und einen unvergesslichen Tag verbringt. Es sind Erinnerungen die bleiben und es sind Details die unvergänglich sind. Zum Beispiel, wenn Sie die Elemente vom Labyrinth bauen anschließend zur Raumteilung nutzen und Ihren Teams damit vor Augen führen, wie wichtig die Arbeit im Team ist.



Sie möchten mehr erfahren und ein Teambuilding Event zum Labyrinth bauen (https://b-ceed.de/team-building/labyrinth-bau/) buchen? Warten Sie nicht länger und überzeugen sich von einem Ergebnis, das Sie bei keiner bisher durchgeführten Maßnahme zum Teambuilding erlebt haben! Labyrinth bauen ist völlig neu, einzigartig und ein Weg, der die Kommunikation mit Freude und Erlebnissen fördert.



