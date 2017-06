Am 29.07.2017 ab 18.30 Uhr legt in Bad Godesberg die MS Godesia ab und entführt Sie in ein ganz besonderes Rollenspiel namens Mord an Bord (https://b-ceed.de/schifffahrt-bonn-event-2017/) - das 3D Rollenspiel mit Feuerwerk, Dinner und mehr an Bord der MS Godesia. Suchen Sie gemeinsam mit Ihren Mitfahrern während der Schifffahrt den Mörder an Bord, tauchen Sie ein in die spannende Geschichte und lassen Sie sich dabei kulinarisch verwöhnen. Das perfekte Event in Bonn für Jung und Alt gleichermaßen. Spannung pur mit der Eventagentur b-ceed (https://b-ceed.de/).



Mehr als nur ein Kriminal Dinner auf dem Rhein



Das Event in Bonn von der Eventagentur b-ceed ist weit mehr als nur ein Kriminal Dinner oder eine Schifffahrt. Sie erleben bei diesem besonderen Event ein echtes Krimi-Rollenspiel an Bord der MS Godesia, bei dem Sie selber Teilnehmer und Akteur gleichermaßen sind. Während bei einem Kriminal Dinner ausschließlich ein Theaterstück vorgeführt wird, sind Sie hier selber Teil des Stücks und können helfen den Mörder an Bord zu finden und die Schifffahrt somit noch spannender zu gestalten. So bietet das Event in Bonn Spannung für Menschen aller Altersgruppen und eine angenehme Unterhaltung in der schönsten Jahreszeit. Die Schifffahrt startet am 29.07.2017 ab 18.30 Uhr in Bad Godesberg und führt Sie entlang des Rheins bis Bad Breisig und zurück. Während der Schifffahrt wird Ihnen von der Eventagentur b-ceed einiges geboten.



Der Ablauf beim Kriminal Dinner auf der MS Godesia



Um 18.30 Uhr beginnt der Empfang der Gäste mit einem Begrüßungsgetränk. Kleiden Sie sich smart casual bis sommerlich, um das Event an Bord im perfekten Ambiente zu genießen. Das Kriminal Dinner der besonderen Art beginnt anschließend mit der Abfahrt des Schiffes um 19 Uhr. Die Schifffahrt führt das Schiff bis nach Bad Breisig, wo der Abschluss der kulinarischen Woche in Bad Breisig mit einem großen Feuerwerk gefeiert wird. Doch damit nicht genug. Denn die Schifffahrt ist nur ein Teil des innovativen Events der Eventagentur b-ceed.



Es erwartet Sie ein Kriminal Dinner an Bord, welches Sie selber zum Akteur macht und Sie in einen spannenden Kriminalfall eintauchen lässt. Während der Fahrt können Sie an Bord ein Zweigänge-Menü als Kriminal Dinner genießen und dabei gemeinsam nach dem Mörder an Bord suchen. Erleben Sie ein Kriminal Dinner der besonderen Art, welches die Fahrt mit der MS Godesia zu einem echten Erlebnis-Highlight werden lässt. Dank der Position direkt auf dem Rhein können Sie bei dem Event das Feuerwerk aus einer perfekten Position und mit guter Sicht genießen, ehe die Rückfahrt angetreten wird.



Feuerwerk auf dem Rhein bei Bad Breisig inkl. Full Service



Während des Feuerwerks wartet unser Getränkeservice an Deck mit Cocktails, Prosecco und Co. auf und verwöhnt Sie. Die Rückfahrt steht ganz im Zeichen der Party an Bord, welche durch einen Live-DJ begleitet wird. Die Fahrt endet um 1:00 Uhr in Bad Godesberg, sodass Sie sich bequem auf den Heimweg machen können. Genießen Sie die ausgelassene Stimmung während der Schifffahrt und dem Kriminal Dinner, werden Sie Teil des 3D-Rollenspiels und lassen Sie sich vom Event in Bonn in seinen Bann ziehen. Sowohl die Schifffahrt als auch das Kriminal Dinner machen den Abend zwischen Bad Godesheim und Bad Breisig zu einem echten Highlight der Eventagentur b-ceed, welche bereits viele Events dieser Art präsentieren durfte.



Das Sommer Event in Bonn mit Highlights für Jung und Alt



Das Event in Bonn inklusive Schifffahrt von Bad Godesberg nach Bad Breisig, einem begleitenden Kriminal Dinner und einem perfekten Blick auf das Feuerwerk zur kulinarischen Woche gibt es bereits ab 59 EUR pro Person inkl. MwSt. mit allen o.g. Leistungen. Greifen Sie zu, solange noch Karten für das Spitzen-Event in Bonn erhältlich sind. Die Events der Eventagentur b-ceed erfreuen sich großer Beliebtheit und begeistern junge und alte Gäste gleichermaßen. Sichern Sie sich Ihr Ticket für die Schifffahrt und das Kriminal Dinner an Bord und genießen Sie ein Feuerwerk der Spitzenklasse direkt auf dem Rhein.

Standort: MS Godesia - KD Anleger

Strasse: Brassertufer 1

Ort: 53111 - Bonn (Deutschland)

Beginn: 29.07.2017 18:00 Uhr

Ende: 30.07.2017 01:00 Uhr

Eintritt: 59.00 Euro (inkl. 19% MwSt)

Buchungswebseite: https://b-ceed.de/schifffahrt-bonn-event-2017/



Kontakt

b-ceed: starke Ideen!

Rebecca Lenz

Josef-Ruhr-Straße 30

53879 Euskirchen

022517846730

info@b-ceed.de

https://b-ceed.de