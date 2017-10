Die 90er LIVE auf der Bühne und zur Party: mit großer Show, Dinner und DJ Disco Party am 01.12.17 perfekt abgestimmt auf Firmen. Tickets erhalten Firmen, Vereine und Unternehmen ab 89 EUR pro Ticket.



Es gibt zwei Ticketpakete - das All Inclusive Ticket Paket "Unlimited Dancefloor" und das "Xtra Ticket Drinks only".

ACHTUNG: noch bis zum 31. Oktober 2017 sparen alle Bucher 10 EUR pro Ticket, wenn sie sich für das All Inclusive Ticket (109 EUR anstatt 119 EUR) entscheiden. UND NOCH MEHR: Für alle Leser gilt ein weiterer 5% Sofortrabatt auf alle Tickets - dies nur bis 31.10.2017. Code: 90er Party



Zur offiziellen Website von Let the 90's play - Weihnachtsfeier in Düsseldorf (https://90er-weihnachtsfeier.events/) gelangen Sie hier. Hier noch mehr Infos zum Event:



Wie wäre es mit einer völlig anderen und außergewöhnlichen Xmas-Party in Düsseldorf? Mit der neuen Weihnachtsfeier "Let the 90"s play" startet die Eventagentur b-ceed in eine völlig neue Ära der Weihnachtsfeiern. Firmen und Privatpersonen können dem Event am 1. Dezember 2017 im Swissotel in Düsseldorf - Neuss beiwohnen und erleben, wie stimmungsvoll und unvergesslich die Weihnachtszeit starten kann!



Mit zwei Ticketpaketen back to the 90"s



Die Kunden können zwischen zwei Ticketpaketen, dem "90"s X-Tra Paket" und dem "Unlimited Dancefloor Paket" wählen und sich eine Weihnachtsfeier der Superlative inklusive Welcome Cocktail und Getränkepauschale sichern. In diesem Jahr dürfen alle das Tanzbein zum Hauptakt Boysie White & Friends schwingen und bei Vollgas-Entertainment ab 20 Uhr mit von der Partie sein. Für 2,5 Stunden werden die Gäste per Live Show in die 1990er Jahre zurückversetzt, deren Charme man mit dem Live DJ Andi G- bis in die Morgenstunden weiter genießen kann.



All Inklusive Paket "Unlimited on the Dancefloor"



Wer sich und seine Gäste rundum verwöhnen lassen möchte, wählt gleich das All Inclusive Paket "Unlimited Dancefloor". Das Ticket mit Premium Weihnachtsbuffet und einem Midnight Snack garantiert neben der großen Getränkeauswahl auch kulinarische Hochgenüsse. Mit dabei sind auch ein Retro Fotoshooting und ein besonderes Geschenk von b-ceed: das Survival on the Dancefloor Doggy Bag, mit dem sich der Abend noch bunter gestalten lässt.



Diese und mehr interessante Ideen für die Weihnachtsfeier in Düsseldorf gibt es direkt bei b-ceed.



Jetzt Tickets sichern!

Für alle Leser 5% Rabatt auf die Tickets



Diese Weihnachtsfeier wird alle bisher dagewesenen Events in den Schatten stellen. Das Ambiente der Party versprüht den Charme der 90er mit riesigen Diskokugeln an der Decke, einer betörenden Lasershow und Walking Acts am gesamten Abend. Alle Leser des Top Magazins sichern sich einen Rabattgutschein von 5 Prozent auf ihre Ticketbuchung. Der Gutscheincode "90er Party" kann im Bestellablauf auf der Website von b-ceed oder auf b-ceed's offizieller Website für die " Let the 90's play - Weihnachtsfeier in Düsseldorf (https://90er-weihnachtsfeier.events/)" eingegeben werden. Der Wert wird direkt vom Gesamtpreis abgezogen.



Wer nun auf die Eventagentur b-ceed (https://b-ceed.de/) neugierig geworden ist, kann mit Klick auf den Link mehr erfahren. Hier gibt es noch mehr Weihnachtsfeier Ideen (https://b-ceed.de/weihnachtsfeier-ideen-2017/) für Firmen.

Standort: Swissôtel Düsseldorf-Neuss

Strasse: Rheinallee 1

Ort: 41460 - Neuss (Deutschland)

Beginn: 01.12.2017 18:00 Uhr

Ende: 02.12.2017 02:00 Uhr

Eintritt: 89.00 Euro (zzgl. 19% MwSt)

Buchungswebseite: https://90er-weihnachtsfeier.events



Firmenkontakt

b-ceed: starke Ideen!

Philipp Marvin Müller

Josef-Ruhr-Straße 30

53879 Euskirchen

022517846730

022517846728

info@b-ceed.de

https://b-ceed.de/





Pressekontakt

GAM Success Development

Gianni Murgia

Laurentiusstrasse 98 98

51465 Bergisch Gladbach

022079770057

gam@success-development.de

http://www.success-development.de