Neuer Lehrfilm schützt Kinder vor Missbrauch und gefährlichen Situationen!

Es passiert jeden Tag! Kita-Kind grausam misshandelt! Kinderschänder missbraucht

6-jährigen Jungen auf dem Spielplatz! Sexueller Missbrauch an Stieftochter!

Erwachsener missbraucht 7-jähriges Mädchen, 56-mal! In der Grundschule in Berlin

missbraucht ein Pädophiler ein 9-jähriges Mädchen!



Gewalt an Kindern nimmt zu!



Solche und ähnliche Schlagzeilen können wir immer wieder

in der Zeitung und im Internet lesen. Sie nehmen kein Ende. Trotz der größten

Anstrengungen vieler Kinderschutzeinrichtungen, der Polizei und bestehender Gesetze

von der Bundesregierung scheint es nicht möglich, Kinder zu schützen.

Gewalt und sexueller Missbrauch ist leider an der Tagesordnung.

Keine Pressemeldung und schon gar keine statistischen Zahlen lassen erahnen, was

Kindern angetan wird. Kinder leiden jahrelang, wenn nicht ein Leben lang.



Jährlich etwa 14.000 Missbrauchsfälle an Kindern in Deutschland werden erfasst. Die

Dunkelziffer soll acht- bis zehnmal größer sein. Schätzungen von Experten gehen weit

darüber hinaus. Auch bei uns gibt es jedes Jahr Kindesmisshandlungen und Gewalt auf den

Schulhöfen und zu Hause.



Die Folgen von Kindesmissbrauch sind gravierend



Die Prävention vor sexuellem Missbrauch an Kindern ist der Sicher-Stark-Initiative schon

seit 20 Jahren ein besonders wichtiges Anliegen.

Denn die Folgen von Kindesmissbrauch sind für die Opfer gravierend und beeinflussen

nicht selten die Schulzeit und das spätere Leben. Kinder müssen gestärkt und geschützt

werden und Kindern muss vermittelt werden, dass sie das Recht haben, "Nein" zu sagen.

Genauso wichtig ist es, Fachkräfte, Schulleitung, Kita-Leitungen, Eltern und

Erziehungsberechtigte für das Thema zu sensibilisieren.





Die Sicher-Stark-Initiative hat gemeinsam mit Psychologen, Pädagogen, Ärzten und

Polizeibeamten einen neuen Lehrfilm 2017 für Eltern, Lehrkräfte und Kinder

herausgebracht, der in jeder Buchhandlung oder im Internet im Sicher-Stark-Shop

erhältlich ist.



Es passiert oft im vertrauten Umfeld



Viele sexuelle Übergriffe an Kindern werden bei der Opferbetreuung des Weißen Rings

oder bei der Polizei nicht gemeldet, aus Scham oder Mitgefühl für den Täter. Die

Dunkelziffer ist noch immer hoch.



Missbrauch an Kindern geschieht überwiegend im vertrauten, nahen Umfeld.

Verdachtsmomente werden eher verdrängt. Neben den vielen Präventionskursen, die die

Sicher-Stark-Initiative jede Woche deutschlandweit umsetzt, können nicht alle Kinder in

der Region geschützt werden.



Genauso wichtig sind aber auch gute Präventionsfilme, um den Selbstschutz und die

Sicherheit von Kindern zu erhöhen.



In diesen Sicher-Stark-Kursen und im Lehrfilm wird das Selbstbewusstsein und

Selbstvertrauen der Kinder gestärkt. "Starke Kinder können sich wehren!"

Gewaltprävention - aber richtig!", lautet der neue Lehrfilm der Sicher-Stark Initiative.



In diesen Präventionskursen wird nicht nur ein Selbstbehauptungstraining, sondern auch

Gewaltprävention vermittelt. Der Film ergänzt die Kursinhalte und unterstützt das

Bemühen, Kinder sicher und stark zu machen.

Deshalb ist der Film so wichtig, so Filmemacher Christoph Schlanzke, der die kompletten

und umfangreichen Dreharbeiten geleitet hat.



Fachkräfte können den Film in der Kita oder Grundschule als Lerneinheit einsetzen, um

Kinder wirkungsvoll zu schützen.



Aber auch erziehungsbewusste Eltern, die die Sicherheit ihrer Kinder erhöhen wollen,

können die Prävention vom Wohnzimmer aus mit diesem Lehrfilm auf-/ausbauen.

Es werden viele praktische Beispiele gezeigt, wie Lara und Felix, 2 Kinder im

Grundschulalter, sich gegen die vielen Gefahren und gefährlichen Situationen zur Wehr

setzen. Einen guten Ausschnitt zum Film gibt es auf der Sicher-Stark-Seite zum Anschauen.

Kinder lernen, sich gegen Missbrauch und Gewalt zu schützen!



Der Film zeigt spielerisch, wie Kinder im Grundschulalter und in der Kita geschützt

werden.



Der Film erzählt von dem Schulweg, wie ein Autofahrer das Kind anspricht und wie es

richtig reagieren soll bzw. wie sich das Kind richtig verhalten muss.

Eine bedrohliche Situation für jedes Elternteil wissen die hochqualifizierten Sicher-Stark-

Experten zu berichten.

Aber auch Situationen mit der lieben Oma und den feuchten Küssen werden den Kindern

lehrreich gezeigt.



Das Augenmerk gilt im Besonderen den Menschen und Verhaltensweisen, die Kindern

nicht gut tun. Sie schon in dieser sensiblen und selbstschützenden Wahrnehmung zu

stärken und ihr Selbstbewusstsein aufzubauen kann durch den Film erreicht werden.

Die Eltern werden in dem Film gut informiert und auch mit Übungen eingebunden.

Gemeinsam mit Promis und Politikern will die Sicher-Stark-Initiative bundesweit möglichst

vielen Kindern, Eltern und Fachkräften in Deutschland ermöglichen, die DVD

"Starke Kinder können sich wehren!" Gewaltprävention - aber richtig!"

(ISBN-Nr. 978-3-9812954-7-4) im Film zu erleben und sich gezielt über die Prävention zu

informieren.



Dieser Film begeistert Kinder, macht ihnen keine Angst und bringt sie auch zum Lachen.

Ganz nebenbei stärken Felix und Lara das Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen der Kinder

und sensibilisieren sie für Grenzverletzungen und Gefahren.

Die zahlreichen praktischen Tipps und Informationen auf der DVD helfen Eltern, sich dem

schwierigen Thema anzunähern, und bringen bei Bedarf Hilfe und Beratung in greifbare

Nähe.



Aber auch Fachkräfte können den Film als Schulung in ihrer Schule oder Einrichtung gut

einsetzen. Der Film ist in jeder Buchhandlung erhältlich oder im Sicher-Stark-Shop. (http://www.shop-020.de/SicherStark-s56h54-Sicher-Stark-Film.html)



Hintergrund:

Die Sicher-Stark-Initiative, eine der führenden Non-Profit-Organisationen auf dem Gebiet

der Gewaltprävention, steht für moderne zielgerichtete Kommunikation und hochkarätige

Präventionsexperten. In Deutschland ist das Sicher-Stark-Team längst eine feste Größe,

wenn es um anspruchsvolle Veranstaltungen zu dem sensiblen Bereich des Kinderschutzes

geht. Mit gemischtgeschlechtlichen, pädagogisch geschulten Mitarbeitern führt das

Sicher-Stark-Team in ganz Deutschland Kurse, WEBinare und Vorträge für Kinder durch

und leistet somit seinen Beitrag zum Kinderschutz.



