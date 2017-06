Mit modernen Maschinen werden in vielen Betrieben sehr hohe Stückzahlen hergestellt. Diese müssen auch noch verpackt, etikettiert und versendet werden. Kommt alles im Einzelhandel an, muss auch hier einiges noch etikettiert werden, um es an der Kasse berechnen zu können. Mit PSN lässt sich immer eine Lösung finden, um Produkte zu kennzeichnen. Neben den günstigen Thermotransferfolien für kleine bis große Stückzahlen gibt es immer noch abziehbare Klebeetiketten für den Laserdrucker. Diese können teils von Hand beschrieben und bedruckt werden, womit auch hier viel Zeit gespart werden kann. Weiterhin sehen bedruckten Etiketten seriöser und professioneller aus, als wenn sie mit schlechter Handschrift beschrieben werden.

Print Solution Network hat sich zum Ziel gesetzt, alles zum Etikettieren aus einer Hand zu bieten. Neben den Druckmaterialien werden auch die Drucker oder Softwareanwendungen angeboten. Die Kunden können sogar ihre Etiketten bei PSN drucken und sich zustellen lassen. Etiketten kaufen bei psn-etiketten.de lässt den Kunden damit viele Möglichkeiten offen. Es gibt zugleich Etiketten, die auf Lebensmitteln oder Lebensmittelverpackungen geklebt werden dürfen und solche, bei denen das nicht der Fall ist. Auch beim Etikettieren von Getränkeflaschen ist PSN der perfekte Ansprechpartner.

Viele mittelständige Unternehmen sind weit davon entfernt, tausende Etiketten am Tag zu benötigen. Oft genug wird noch mit einfachen Klebeetiketten gearbeitet, die nach dem Bedrucken mit dem Laserdrucker abgezogen und aufgeklebt werden. Wiederum gibt es Unternehmen, die diese Klebe-Etiketten noch von Hand beschriften, um nicht erst am PC die Etiketten gestalten und dann auf die richtige Stelle vom Etikettenbogen drucken zu müssen. Mit PSN ist all das möglich, hier gibt es viele Etiketten zum Aufkleben. Es sind sogar so viele Etiketten, dass es auf den ersten Blick unübersichtlich wirken kann. Es gibt jedoch die Möglichkeit, die Suche mit dem Filter einzugrenzen oder direkt mit einem Suchbegriff zu stöbern. Wer immer wieder nach bestellt, kann sich seine Produkte als Bookmark ablegen und hat es beim nächsten Mal viel einfacher. PSN möchte Arbeitsschritte immerhin vereinfachen und beschleunigen, nicht jedoch die Zeit der Kunden beanspruchen. Dennoch kann es für Mittelständler einen großen Unterschied machen, sich einmal zum richtigen Etikettieren beraten zu lassen. Nach kleinen Modernisierungen können möglicherweise die angestauten Überstundenberge wieder dahin schmelzen, da einfach alles schneller und zugleich besser geht? Mit PSN wäre das durchaus möglich.

Mit der richtigen Technik, Software und Strategie kann einem das Etikettieren oder spätere Auslesen viel schneller von der Hand gehen. Es bleibt mehr Zeit für die eigentliche Arbeit sowie alles professioneller erscheint. Genau deswegen zahlt sich PSN für die Kunden aus.



Pressekontakt:

PSN Etiketten Print Solution Network e.K.

Inhaber: Boris Hundsdorf

Am Dachsrain 26

64739 Höchst

Deutschland

Telefon: 061638299780

Telefax: 0616382997819

E-Mail: shop@psn-etiketten.de

https://www.psn-etiketten.de