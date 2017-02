Velacell Vetamin Horse Klinoptilolith für Pferde. Der Zeolith-Klinoptilolith ist ein Ionentauscher und kann an seiner Oberfläche und in den Schichtzwischenräumen verschiedene Schadstoffe binden, da es über eine Absorbtions- und Selektionsfähigkeit aufweist. Es verfügt über eine besonders hohe Bindungsfähigkeit und kann Toxine, Schwermetalle und andere Schadstoffe während des Verdauungsprozesses an sich binden und wieder aus dem Körper ausscheiden.

Aufgrund der Inhaltsstoffe enthält Vetamin Horse von Velacell natürliche Mineralstoffe und unterstützt sowohl den Darmtrakt als auch den Gesamtstoffwechsel.