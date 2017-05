Versuchst Du in allem so zu sein wie die Leute in dieser Welt? Versuchst Du immer mit dem Strom zu schwimmen?



"Nur die toten Fische schwimmen immer mit dem Strom, schwimme doch gegen den Strom, hin zur Quelle!" Wie ist das mit Dir? Glaubst Du an JESUS und bist froh anders zu sein als alle anderen?



JESUS lebt, das ist eine Realität!

Auch Du sollst leben, indem Du festes Vertrauen, Glauben, an JESUS hast, Seine Gebote hältst und Geduld hast. Solch ein Leben zu leben lohnt sich wirklich! JESUS wird bei Dir sein, immer bei Dir sein und Dich immer mächtig segnen! AMEN!



#erlebeGott #Jesus