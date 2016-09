Teile die BESTE Botschaft aller Zeiten mit deinen Freunden, Arbeitskollegen … Ermutige deine Freunde, über eine Beziehung zu Jesus nachzudenken.



Wir sind mutig, weil wir Hoffnung haben – 2. Kor. 3,12

Innerhalb unserer Smartphone App www.app.erlebegott.de in der Kategorie “Bilder” findest Du Fotos, die Du teilen kannst. Oder auf Facebook https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1116682011746962.1073741837.382964621785375&type=3



Warum Evangelisation?



Jesus hat uns den Auftrag gegeben, das Evangelium zu verkündigen.

Die evangelistische Predigt ist eine biblische Methode, die Gott durch all die Jahrhunderte hindurch gesegnet hat. Während einer Evangelisation erleben die Gläubigen in besonderer Weise Gottes Wirken. Ihr Glaube wird vertieft und sie erleben, wie Gott sie als sein Werkzeug gebraucht. Zahlreiche Menschen lernen Jesus kennen.



www.ShareTheGospel.today

Weil Menschen Jesus brauchen!