Sei bereit dich vom Heiligen Geist, in jedem Bereich deines Lebens verändern zu lassen und lebe dein Leben nicht ohne das aufregende Gefühl von Wachstum und Veränderung, sonst verpasst du all die guten Dinge, die Gott für dich bereithält und durch dich tun kann.



Ich will dich heute ermutigen und herausfrordern: fang an, nach der Freiheit in Gott zu streben. Denn wenn du die Sache Schritt für Schritt gemeinsam mit Ihm angehst, kannst du mit IHM ALLES erreichen! Vertraue auf Ihn und Du wirst Sieg haben über alle Macht des Feindes, Sieg über dein eigenes Ich, über deinen eigenen Willen! Du wirst mehr Kraft haben als du eigentlich benötigst!



Lebe in Seiner Freiheit!



5. Mose 30,19 lehrt uns: Himmel und Erde sind meine Zeugen, dass ich euch heute vor die Wahl gestellt habe zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch. Wählt das Leben, damit ihr und eure Kinder nicht umkommt!



Unser Herr JESUS wirke an dir!



Andreas Keiper



#erlebeGott