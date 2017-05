Die FeG Wiesbaden bekommt ein Baby - eine Tochtergemeinde in Taunusstein.



Bei einem regelmäßigen Gebetskreis alle 14 Tage wird gesungen, geredet und für die Stadt Taunusstein gebetet.



Außerdem treffen sich Interessierte alle 14 Tage sonntags zum Gebetsspaziergang in einem der verschiedenen Ortsteile von Taunusstein. Etwa eine Stunde spazieren sie auf Wanderwegen in und um Taunusstein – und beten für die jeweiligen Ortsteile. Anschließend klingt der Nachmittag mit Tee oder Kaffee und etwas Süßem aus.



Jeder ist herzlich Willkommen zu Gebets-Treffen und Gebets-Spaziergängen und darf unverbindlich reinschnuppern.