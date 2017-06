Er will, dass du so standfest bist, wie ein fest verwurzelter Baum. Aber es liegt an dir eine Entscheidung zu treffen, wo du verwurzelt sein willst. Willst du in der Welt verwurzelt sein? In deinen Gefühlen? In deinen Umständen? In deiner Vergangenheit?



Oder aber, wirst du dich heute dazu entscheiden, in Jesus Christus verwurzelt zu sein? Verlass dich auf ihn! Seine Standhaftigkeit kann dann auch deine sein.



... Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist,der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken.Was er sich vornimmt, das gelingt.

Psalm 1,3



Jesus ist der beste Boden für dich.



Wir wünschen Euch einen wundervollen Tag.



Seid überfließend gesegnet und herzlich umarmt.



