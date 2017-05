Wie ist das mit den Gaben in der Gemeinde/Kirche, zu der du gehörst?



Gottes Gedanke von Gemeinde ist nämlich der, dass jeder Christ in der Gemeinde sich einsetzt mit den speziellen Gaben oder Fähigkeiten, die Gott ihm gegeben hat. Das ist ein großes Privileg, aber auch eine große Verantwortung. Wenn nur einer seine Gabe nicht der Gemeinde zur Verfügung stellt, dann fehlt ihr etwas. Der Apostel Paulus schreibt in einem Brief an die Christen in Korinth: »Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum (allgemeinen) Nutzen gegeben« (1. Korinther 12,7).



In 1. Petrus 4,10 steht:

Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat,

so dient damit einander als gute Verwalter

der verschiedenartigen Gnade Gottes!



Ist es nicht etwas ganz Besonderes, was Gott sich da ausgedacht hat?



