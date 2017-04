Nicht dieses Vor-sich-hin-leben und das ständige Warten auf die Wochenenden, den Urlaub usw. Wir sollen auch diesen Tag genießen und Freude, Frieden, Barmherzigkeit erleben! ER will uns zu lebendigen Menschen, voller Leben, voller Lebensfreude machen!



Jesus selbst ist das Leben.



Deshalb soll Jesus sich in dir voll entfalten. Seine Ziele und Seine Gedanken sollen deine sein. Dann wird sich dein Leben entfalten wie ein Schmetterling, der aus einer Larve kriecht oder wie ein Küken, das endlich aus dem Ei schlüpft.



Wenn dein Leben, auch als Christ, in diesem Moment langweilig, fad und freudlos ist, dann fehlt sehr wahrscheinlich Jesu Leben in dir. Entscheide dich heute wieder neu, für IHN zu leben und lebendig zu sein! ER ist der Weg, die Wahrheit und das Leben bis in alle Ewigkeit! Schau auf Ihn, dann wird es wieder einen Sinn im Leben geben und der Trübsinn verschwindet.



Jesus möchte, dass du dich freust. Im Johannesevangelium sagt Jesus zu seinen Jüngern:

„Das sage ich, damit meine Freude in euch bleibe, und eure Freude vollkommen werde.“ (Johannes 15,11) Und Paulus ruft dir heute zu: „Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: freuet euch!“ Und an wieder anderer Stelle:

„Freut euch allezeit...denn das ist Gottes Wille in Christus Jesus für euch.“ (1.Thess.5,16.18).



Jesus, ist die Quelle ewiger Freude 🤗



Meine Lieben, die Freude am Herrn wird es sein, die euch allezeit den Sieg gibt! AMEN!



#erlebeGott