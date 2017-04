Du darfst jeden Tag, der vor Dir liegt, getrost und freudig sein. Du darfst Dich freuen, dass der Herr Dir, auch wenn Du durch dunkle Täler wandern musst, auch wenn der Herr Dich in die Wüste führt, wenn Du durch Schwierigkeiten und Not musst, immer zur Seite steht, Dich nie verlässt.

ER der große Hirte, der Dich in der größten Not auf Seine Schulter genommen hat, lässt Dich nie wieder los. Er hat es übernommen Dich zur ewigen Seligkeit zu bringen und Dich hier durch die Kämpfe und Leiden für die Herrlichkeit zuzubereiten.

Für mich ist es das kostbarste, dass der Heilige Geist mein Freund und Lehrer, mich jeden Tag unbegreiflich segnen kann, mir das geben kann, was ER für mich zubereitet hat, und das geht manchmal durch tiefe Traurigkeit, durch Not und Entbehrung, eben durch die Wüste. Aber wenn wir, ich und Du, uns in diesen Situationen bewähren, standhaft bleiben, treu bleiben, dann wird unser guter Hirte auch treu sein und uns emporheben zu unbeschreiblichen Segnungen.

Wir werden den Himmel offen sehen und erkennen, wie der Herr Seine Engel sendet um uns zu dienen. Mein größter, mein einzigster Wunsch ist, dass in meiner kurzen Zeit, wo ich hier auf dieser Erde lebe, der ganze wundervolle Plan, den Gott über mein Leben gefasst hat, zur vollen Ausgestaltung kommt!

Ich werde wohnen und bleiben im Hause des Herrn immerdar, ganz gleich wie lange die Trübsal anhält, ganz gleich wie lang das Tal der Todesschatten ist, ganz gleich wie lange ich durch die Wüste wandern muss, ich halte aus! Ich kann aushalten, weil ich einen guten Hirten habe!



Wie sieht es mit Dir aus? Durch was für eine Not gehst Du gerade? Der Herr will Dir begegnen!



Gott segne dich! AMEN