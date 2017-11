L'Espoir Shop

Hoffnung verändert alles! Diese zuversichtliche Erwartung, dass Gott Gutes in unserem Leben tun wird, inspiriert und befähigt uns, unsere Träume umzusetzen. Sie schenkt neue Lebensfreude, trägt uns aber auch in schweren Zeiten.



Anhand biblischer Beispiele gibt Joyce Meyer in diesem Buch praktische Tipps, wie Sie Hoffnung einüben können und entlarvt gleichzeitig Einstellungen und Gedanken, die die Hoffnung niederdrücken. Entdecken Sie,



wie Hoffnung, Glaube und Erwartungen zusammenhängen.

wie sich Hoffnung „ausdrückt“.

auf wen Sie Ihre Hoffnung richten sollten und auf wen nicht.

wie Sie sich inmitten Ihrer Lebensstürme von Entmutigung und Hoffnungslosigkeit befreien können.

warum es sich lohnt, in allem das Gute zu sehen und die „Gottesbrille“ aufzusetzen.



Zögern Sie nicht länger! Fangen Sie heute an, mehr von Gott zu erwarten und erleben Sie, wie sich Ihnen ungeahnte Möglichkeiten eröffnen!



