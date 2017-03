Wenn ich manchmal mit Gläubigen rede, so stelle ich fest, dass diese Gottes Wort garnicht richtig ernst nehmen. Sie erkennen nicht, oder wollen es nicht wahrhaben, dass Gottes Wort erleuchtet. Ja selbst die Einfältigen bekommen, wenn sie Gottes Wort nur ernst nehmen, Einsicht und Verständnis für Gottes Wirken und Wollen.



Gottes Wort ist stark, ist mächtig, ist alles verändernd!



Gott möchte Dir Gnade schenken Sein Wort ernst zu nehmen, nach ihm zu leben und zu erleben, dass all deine Lieben den Herrn finden und IHM freudig folgen werden. Verkündige ihnen nur Gottes Wort so wie es steht. Lass Dich leiten von dem Heiligen Geist und erlebe, keines Deiner Kinder muss verloren gehen.



Psalm 119,130

Die Eröffnung (Die Annahme, der Eingang) deines Wortes erleuchtet, gibt Einsicht den Einfältigen.



Gott segne Dich beim Lesen und Weitersagen Seines Wortes.



Click2life Ministry

Weil Menschen Jesus brauchen!