Unsere TERMINPLANER sind hochwertige MULTITALENTE mit vielen EXTRAS. Jede KALENDERWOCHE wird übersichtlich auf einer DOPPELSEITE dargestellt. Alle Terminplaner beginnen zudem den jeweiligen Monat mit einem POSTKARTENMOTIV. Zusätzlich verfügt der Planer über eine FALTTASCHE, in der 3 einzelne Postkarten enthalten sind. Ein optimales Geschenk für Familie und Freunde – oder für sich selbst. Mit unseren tollen Terminplanern haben Sie 2018 in jeder Situation etwas zu lachen.



Produktinformation:



• tolle Geschenkidee

• 128 Seiten

• Hardcover

• Lesezeichen-Bändchen aus Satin

• 12 Motive plus 3 Extra-Motive in Falttasche

• Mit Ferien- und Feiertagsübersicht

• Viel Platz zum Eintragen von Terminen, Notizen und Adressen

• Spiralbindung

• Format: 11 x 15,5 cm



• MULTI-TALENT: Die Terminplaner haben einen stabilen HARDCOVER-UMSCHLAG, ein VERSCHLUSSGUMMI, ein LESEZEICHEN-BÄNDCHEN aus SATIN und 15 farbenfrohe Art Grafik-Motive.



• FALTTASCHE: Zusätzlich verfügt ein Planer über eine Falttasche, in der 3 einzelne Postkarten enthalten sind. Dieser praktische Buchkalender ist ein tolles GESCHENK für jeden Anlass und begleitet den Besitzer ein ganzes Jahr lang.



• ZUKUNFTSBLICK: Die Terminplaner bieten eine JAHRES- und MONATSVORSCHAU für 2018 und 2019. Zaubern Sie Freunden und Verwandten mit den coolen Postkarten- Sprüchen ein Lächeln ins Gesicht.



• ERLEICHTERND: Unsere Terminplaner bieten mit einem übersichtlichen Kalendarium viel Platz für persönliche Notizen und tägliche Termine. Extra-Seiten zum Aufschreiben von Adressen sowie eine praktische Ferien- und Feiertagsübersicht helfen Ihnen beim Organisieren Ihres Alltags.



