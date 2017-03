In der Bibel heißt es, dass uns Gott für jeden Tag neu seine Gnade schenkt. Ich bin überzeugt, dass es Gottes Gnade ist, die uns die Kraft gibt, das zu tun, was wir tun müssen.



Du musst dir jeden Tag sagen: „Gott hat mir diesen Tag geschenkt. Ich will mich freuen und fröhlich sein.“ Wenn du lernst, Gott im Hier und Jetzt zu vertrauen, und seine Gnade anzunehmen, so wie du sie brauchst, kannst du echten inneren Frieden erleben – einen mächtigen Frieden.

In Johannes 16,33 lesen wir:

Dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, aber lasst euch nicht entmutigen: Ich habe diese Welt besiegt.



Lebe in Seinem Frieden!



