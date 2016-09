Das Leben erscheint häufig ungerecht, und Gott wird an den Pranger gestellt. Dabei hat Gott uns das größte »Geschenk« gemacht, dass überhaupt jemand geben kann: Sich selbst!



Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.

Johannes 3,16



<linkembed href="http://www.ShareTheGospel.today">ShareTheGospel.today</linkembed>

Sei Teil dieser Bewegung

Erzähle den Menschen in deiner Umgebung von Jesus und verändere dabei die Welt. Teile die BESTE Botschaft aller Zeiten mit deinen Freunden, Arbeitskollegen … Ermutige deine Freunde, über eine Beziehung zu Jesus nachzudenken.



Wir sind mutig, weil wir Hoffnung haben – 2. Kor. 3,12