Die Marke Löwen Play hat von unseren Lesern sicher jeder schon mal gesehen. Zahlreiche landbasierte Spielhallen der Kette tragen den Löwen als Markenzeichen und sind damit unverkennbar. Von der Beliebtheit her kommt das Unternehmen bisher vielleicht noch nicht ganz an Merkur heran, doch dies könnte sich schon in Kürze ändern. Nur noch wenige Monate sollen vergehen, bis das erste Löwen Casino seinen Platz im World Wide Web findet. Die Marke hat vom Staat eine dazu notwendige Glücksspiellizenz erhalten und gehört folglich zu denen, die ganz legal Casino Spiele in Deutschland anbieten dürfen. Die ersten Details zum geplanten Online Casino findet man bereits jetzt auf der Seite des Unternehmens.



Die Firma Löwen Play existiert seit dem Jahr 1949 und war in den vergangenen Jahrzehnten wirklich sehr erfolgreich. Es soll nun nicht mehr allzu lange dauern, bis auch Online Spieler in den Genuss der ersten virtuellen Spielbank kommen. Die Betreiber des Unternehmens haben sich das Ziel gesteckt, ihre bisherigen Erfolge möglichst perfekt online umzusetzen und das seit über 55 Jahren gesammelte Know-how auf professionelle Weise in den Internet-Betrieb einzubringen. Im ersten Löwen Play Online Casino soll es den Kunden möglich gemacht werden, wie bei den Konkurrenten um echtes Geld zu spielen. Der Unterschied besteht lediglich in der Konzession, die Deutschland dem Unternehmen eigens zu diesem Zweck ausgestellt hat. Ein genaues Datum für die Eröffnung des Casinos gibt es bisweilen zwar noch nicht, doch Fans der Marke sind bereits jetzt gespannt, wann sie ihr Glück endlich auch virtuell auf die Probe stellen dürfen.



Das staatlich konzessionierte Casino hat seine Genehmigung zum Betrieb einer Online Spielbank vom Innenministerium in Schleswig-Holstein erhalten. Weitere lizenzierte Casinos sind beispielsweise Greentube und auch 888. Löwen Play hat in mehr als einem halben Jahrhundert sehr viel Erfahrung sammeln können, zumal die Marke schon sehr früh in der Branche etabliert war. Inzwischen werden 315 Spielhallen in ganz Deutschland betrieben und es arbeiten aktuell etwa 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Firma. Damit gehört Löwen Play zu den stärksten Konkurrenten von Merkur und Novoline, den beiden Spitzenreitern im Sektor lokale Spielstätten. Unklar ist, ob es bei dem einen Online Casino bleiben wird, oder aber ob sich die Marke auch im Netz einen größeren Kundenstamm zulegen will – was natürlich einfacher ist, wenn mehrere Spielbanken online betrieben werden. Den Anfang wird demnächst der erste virtuelle Betrieb machen. Man darf schon jetzt neugierig auf die Inhalte sein und natürlich darauf, welche Gewinnmöglichkeiten einen dort erwarten.