Dein Leben, deine Familie, deine Sorgen und Nöte, alle deine Sünden und Unzulänglichkeiten, was auch immer ich aufzählen würde, es ist wichtig, dass es bei Gott ist, dass ER es hat.



Wir können weder für unser Leben sorgen noch für das unserer Verwandten, Freunde oder Bekannten. Da kannst du versuchen alles in den Griff zu bekommen aber du wirst feststellen müssen, dass der Punkt kommt, wo deine Weisheit oder deine Kraft nicht mehr ausreicht. Dann musst du ein paar Dinge einsehen.



Du musst erkennen: Ich kann nichts tun, alle meine Anstrengungen helfen nichts, denn die Dinge sind größer, als dass ich etwas ausrichten könnte.

Das klingt sehr deprimierend, aber die Gute Nachricht ist, alle Probleme sind nicht zu groß für Gott: Menschen können dir nicht helfen aber preis und Dank Gott kann helfen. Mit Gott sind dir mächtige Dinge möglich!



Lass uns lesen, was der Apostel Paulus sagt in Römer 8,28: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach Vorsatz berufen sind.



Nie solltest du dies vergessen und wenn Probleme auftreten, dann nimm deine Bibel heraus und lies, was der Herr dir zu sagen hat. Wenn du nicht weiterweißt, ER hat einen Weg. Du musst nur in deiner Bedrängniss zu IHM kommen. Du musst IHN anrufen, dann wird ER hören und dir helfen.

Wir haben einen Wunderbaren Gott und Vater, deshalb brauchst du nicht zu verzagen!



Sei überfließend gesegnet und herzlich umarmt.



Click2life Ministry

Weil Menschen Jesus brauchen!