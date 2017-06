Manchmal gibt es Zeiten, in denen uns alles mögliche an Unheil, Kummer und Sorgen überfällt. Wir können kaum noch durchatmen, schon kommt die nächste Schwierigkeit. Wie gut, dass wir nicht allein vor diesem Berg voler Herausforderungen und Problemem stehen, der uns erdrücken will!



Die Gute Nachricht ist, wir können zu unserm himmlischen Vater gehen und bei Ihm unser Herz ausschütten. Aber bleib nicht dabei stehen, Ihm deinen Kummer geklagt zu haben. Warte auf Seinen Trost und Seine Gegenwart. Dann wird Deine Seele wieder erquickt, und Dein Herz wird mutig, diesen Tag und die noch folgen werden zu überstehen.



Ich will dich heute ermutigen:

Wirf Deine Sorge auf den Herrn und nimm sie nicht wieder mit zurück in deinen Alltag. Er wird für alles sorgen, Dich trösten, stark machen und Dich erquicken, so als ob Du aus dem Urlaub kommst. Wenn Du das gelernt hast, dann wirst Du für Deine Familie und deine Mitmenschen ein Ruhepol und eine Quelle der Kraft. Andere werden sich an Dir festhalten, weil Du einen festen Halt hast und auf einem festen Fundament stehst.



Ich habe erlebt wie durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus Menschen gerettet wurden und der Friede in ihre Herzen einzog. Was Er für diese Menschen getan hat, will Er für Dich gerade jetzt tun. Glaube nur!

Komm mit Deiner Not zu IHM und ER wird für Dich dass tun was Du gerade benötigst. JESUS geht nie an einer Not vorüber!

JESUS helfe Dir! AMEN.