Alle Tage, die schon waren und alle Tage, die noch kommen, sind in Seinem Buch verzeichnet. Er ist der Schöpfer, der auch diesen Tag gemacht hat. Darum kannst du jubeln und dich über diesen neuen Tag freuen. Er ist heute der Herr wie an jedem anderen Tag. Schau nicht auf die Herausforderungen, die dieser Tag bringt; sondern schaue auf Ihn, der Herr über diesen Tag ist.

Freue dich heute, denn dieser Tag ist ein Geschenk Gottes an dich. ER ist bei dir und hilft mir durch! Du brauchst nicht alles alleine zu machen; du bist nicht einsam und verlassen; du brauchst dich nicht fürchten vor dem, was kommen mag. Auch die Ungerechtigkeiten dieses Tages kannst du ertragen, denn du bist in Seiner Hand geborgen.



Die Bibel sagt: “Sei stark!” und die Bibel sagt auch: “Die Freude am Herrn ist Deine Stärke.”



Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat;

wir wollen jubeln und uns an ihm freuen.

Psalm 118,24



Ich sage dir noch einmal: “Die Freude am Herrn ist Deine Stärke.”

Gott segne dich!



Click2life Ministry

Weil Menschen Jesus brauchen!