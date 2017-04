Ganz gleich an welchem Punkt du jetzt stehst oder was gerade in deinem Leben passiert, behalte eine positive Einstellung. Sei fröhlich – Gott ist bei dir. Vertraue darauf, dass Gott besser weiß was du brauchst. Gott sagt uns in seinem Wort ganz klar, dass ER auf jedes menschliche Bedürfnis nur eine einzige Antwort hat: seinen Sohn Jesus Christus.



Alles was du tun musst, alles was unser Gott von dir fordert, ist VERTRAUE! Nur ER, unser Gott, nur ER unser Herr JESUS vermag das zu tun!



Der Herr JESUS segne dich!



Click2life Ministry

Weil Menschen Jesus brauchen!