Wie sehr lassen wir uns von kleinen Dingen beunruhigen!

Wie sehr beschäftigt uns, was morgen vielleicht sein könnte! Wie sehr denken wir an Dinge, die wir überhaupt nicht ändern können! Wie sehr lassen wir uns die Freude rauben! Wie sehr belastet uns die Vergangenheit!



Es ist gar nicht erstaunlich, dass auch viele Christen unter Schlafstörungen leiden.



Und was sagt uns Gottes Wort? Seid stille und erkennt, dass Ich der Herr bin. Vertraue Gott, schütte dein Herz vor Ihm aus und wirf lieber sofort deine Sorgen und Befürchtungen auf den Herrn und vertraue Ihm in allen großen und kleinen Dingen.



Sei still und erkenne, dass ER der HERR ist!

Bei Gott allein kommt deine Seele zur Ruhe;

denn von Ihm kommt deine Hoffnung.

Psalm 62,6



Ich wünsche dir Gottes Segen für heute!



#erlebeGott