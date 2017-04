Wenn du gerade eine schwere Zeit durchlebst, erinnere dich daran, dass das wahrscheinlich nicht das erste Mal ist.



Mach es wie David und erinnere dich an deine früheren Erfolge. Dann schlag die Bibel auf und sieh nach, was Gott sagt. Es wird wieder besser werden. Das hat Gott versprochen!



Wenn du glaubst, dass Jesus der Christus ist, der Sohn des Lebendigen Gottes, dann bist du in Ihm mehr als ein Überwinder (Römer 8,37).



In Gottes Liebe wünsche ich dir Gottes Segen!



Andreas Keiper