Menschen brauchen Jesus, weil sie ohne ihn für ewig verloren sind. Jesus bietet allen Rettung an (vgl. 1. Tim. 2, 4). Unser Dienst konzentriert sich auf die Verkündigung des Evangeliums in einer Form, die ansprechend und leicht verständlich ist.



Erzähle den Menschen in deiner Umgebung von Jesus und verändere dabei die Welt. Teile die BESTE Botschaft aller Zeiten mit deinen Freunden, Arbeitskollegen … Ermutige deine Freunde, über eine Beziehung zu Jesus nachzudenken.



Wir sind mutig, weil wir Hoffnung haben – 2. Kor. 3,12

Innerhalb unserer Smartphone App www.app.erlebegott.de in der Kategorie “Bilder” findest Du Fotos, die Du teilen kannst.