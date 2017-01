Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet, und zwar für alle Menschen. Bringt Bitten und Fürbitten und Dank für sie alle vor Gott! Betet für die Regierenden und für alle, die Gewalt haben, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, in Ehrfurcht vor Gott und in Rechtschaffenheit.So ist es gut und gefällt Gott, unserem Retter.

1. Timotheus 2, 1-3



Seid um das Wohl der Städte besorgt, in die ich euch verbannt habe, und betet für sie! Denn wenn es ihnen gut geht, dann geht es auch euch gut.

Jeremia 29, 7



Der Herr hat uns als Auftrag gegeben, für das Land wo wir wohnen zu beten. Zusätzlich zum Wohlergehen und Schutz der Nation will der Herr wie Paulus es so schön gesagt hat, dass „alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden.“

1.Timotheus 2,4



